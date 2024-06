Moto2, Fermìn Aldeguer in testa nelle P1 davanti a Ogura e Roberts, quinto Arbolino

Fermìn Aldeguer in testa nelle P1 del Gran Premio d’Olanda ad Assen. Nell’università del Motomondiale appare in grande forma il promesso sposo di Ducati nel 2025: lo spagnolo ha siglato il miglior tempo in 1:35.912. L’iberico aveva fatto un tempo ancora più impressionante al termine della sessione in 1:35.698, tempo però cancellato per aver preso bandiera gialla. Arriva comunque per lui il record della pista

In seconda posizione c’è il giapponese Ai Ogura che ha girato in 1:35.984 a 72 millesimi da Aldeguer: una sessione costante per il pilota della Boscoscuro, che cerca di essere tra i principali protagonisti in questo fine settimana. Terzo invece Joe Roberts con la Kalex che ha fatto segnare il crono di 1:36.173, anticipando di appena 12 millesimi Sergio Garcia.

Il primo italiano si trova in quinta posizione con Tony Arbolino che ha fatto segnare il tempo di 1:36.282, appena davanti a due avversari validi come Aron Canet e Alonso Lopez. Più indietro invece gli altri: solo sedicesimo Dennis Foggia (1:36.833) e diciottesimo Celestino Vietti (1:36.936).