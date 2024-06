Moto2, Aldeguer si butta via anche ad Assen con un long lap e regala la vittoria a Ogura

Tripletta Boscoscuro al TT di Assen in occasione del Gran Premio d’Olanda 2024, ottavo appuntamento stagionale del Mondiale Moto2. Prosegue dunque l’anno magico della casa veneta nella classe intermedia del Motomondiale, con il giapponese Ai Ogura che si è imposto quest’oggi centrando il quinto successo della carriera (il secondo nel 2024).

Ogura, sempre più in lizza per il titolo iridato anche alla luce del forfait causa infortunio dell’americano Joe Roberts (che occupava la seconda posizione nella generale prima di Assen), ha sfruttato alla perfezione il long lap penalty di un impreciso Fermin Aldeguer facendo la differenza inoltre negli ultimi giri con un ritmo impressionante e respingendo il tentativo di rimonta del futuro pilota Ducati in MotoGP.

Il giovane talento spagnolo, dopo il disastro di Barcellona (quando cadde nel tentativo di scontare velocemente il long lap penalty, mentre era in testa alla corsa), ha buttato via di fatto un’altra vittoria perdendo circa due secondi e mezzo per completare regolarmente il long lap penalty a 9 giri dal termine e retrocedendo così dal primo al terzo posto.

Aldeguer, che aveva accumulato fino a quel momento un secondo e mezzo di margine sulla coppia inseguitrice, è stato sanzionato per aver collezionato troppi track limits. Buon podio e terza posizione finale per il leader del Mondiale Sergio Garcia, crollato nelle ultime tornate, mentre il britannico Jake Dixon ha chiuso 4° con un distacco di quasi 9″ dalla testa. Migliore degli azzurri un Tony Arbolino 6° ed in ripresa, ma vanno a punti anche Celestino Vietti 10° e Dennis Foggia 12°.

Dopo otto gare, Garcia conserva la leadership del campionato con un vantaggio di 14 punti su Ogura, 23 su Roberts, 51 su Lopez, 55 su Aldeguer, 65 su Gonzalez, 80 su Canet, 90 su Arenas e 92 su Alcoba e Chantra.

CLASSIFICA GP OLANDA MOTO2 2024

1 25 79 Ai OGURA JPN MT Helmets – MSI BOSCOSCURO 35’27.293 169.1

2 20 54 Fermin ALDEGUER SPA Folladore SpeedUp BOSCOSCURO 35’27.864 169.0 0.571

3 16 3 Sergio GARCIA SPA MT Helmets – MSI BOSCOSCURO 35’31.545 168.7 4.252

4 13 96 Jake DIXON GBR CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 35’36.278 168.3 8.985

5 11 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 35’37.242 168.3 9.949

6 10 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 35’37.362 168.3 10.069

7 9 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 35’39.781 168.1 12.488

8 8 21 Alonso LOPEZ SPA Folladore SpeedUp BOSCOSCURO 35’39.885 168.1 12.592

9 7 18 Manuel GONZALEZ SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 35’40.027 168.0 12.734

10 6 13 Celestino VIETTI ITA Red Bull KTM Ajo KALEX 35’40.279 168.0 12.986

11 5 81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 35’40.238 168.0 12.945

12 4 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 35’41.982 167.9 14.689

13 3 52 Jeremy ALCOBA SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 35’44.340 167.7 17.047

14 2 64 Bo BENDSNEYDER NED Preicanos Racing Team KALEX 35’44.916 167.7 17.623

15 1 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 35’50.296 167.2 23.003

16 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 35’50.815 167.2 23.522

17 7 Barry BALTUS BEL RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 35’56.935 166.7 29.642

18 32 Marcel SCHROTTER GER Red Bull KTM Ajo KALEX 36’00.528 166.4 33.235

19 28 Izan GUEVARA SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 36’00.604 166.4 33.311

20 17 Daniel MUÑOZ SPA Preicanos Racing Team KALEX 36’09.954 165.7 42.661

21 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 36’17.816 165.1 50.523

22 34 Mario AJI INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 36’19.324 165.0 52.031

23 43 Xavier ARTIGAS SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 36’19.762 165.0 52.469

24 5 Jaume MASIA SPA Preicanos Racing Team KALEX 36’19.824 165.0 52.531

Non classificati

22 Ayumu SASAKI JPN Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 11’36.508 164.3 15 laps

44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 8’09.940 166.8 17 laps

75 Albert ARENAS SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 8’10.003 166.8 17 laps

84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 6’35.341 165.4 18 laps