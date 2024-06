Monaco rincuora Sinner: “Con Alcaraz sarà una rivalità equilibrata. N.1 per la continuità”

Guido Monaco, voce tecnica di Eurosport, è stato ospite nell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport, condotta da Dario Puppo (telecronista Eurosport). Il tema di grande interesse è stata la semifinale del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, vinta dallo spagnolo con il punteggio di 2-6 6-3 3-6 6-4 6-3. Un match durato più di quattro ore di gioco, in cui l’ha spuntata la maggior brillantezza dell’iberico.

“Quello smash sbagliato nel decimo game del quarto set da Sinner mi ha ricordato una cosa simile accaduta l’anno scorso contro Altmaier. Alla fine è stata una partita che è andata un po’ a sprazzi: partenza molto positiva di Sinner e un finale migliore di Alcaraz. Avevamo espresso in questa sede delle preoccupazioni sulla differente preparazione dei due, legata alla diversa tipologia di infortunio che hanno avuto, ed è quanto accaduto“, ha dichiarato Monaco.

“Sinner si è tenuto in piedi con i nervi e poi è stato inevitabile che si aprisse una forbice. Un match in cui si sono notati il potenziale enorme di Jannik e le giocate strepitose di Carlitos. Alla fine, io credo che questa sarà una rivalità equilibrata ed è un grandissimo risultato per Sinner, visti le premesse che c’erano in questo torneo e i dubbi con cui si era presentato. Prenda le tante cose positive e vada avanti“, ha sottolineato il commentatore tecnico di Eurosport.



Allargando il discorso: “Per contrastare un Alcaraz che gioca al meglio, o vicino, serve un Sinner al top perché alla fine la partita è stata chiaramente decisa da chi avesse più benzina nel serbatoio”.

E poi una risposta a chi non ritiene l’azzurro un n.1 degno, dopo quanto è accaduto al Roland Garros: “Nella storia, Jannik sarà il 29° n.1. La classifica è la fotografia degli ultimi mesi e Sinner ha vinto Slam, 1000, ha raggiunto la semifinale a Indian Wells, Montecarlo e Parigi in questo 2024. Ma di cosa stiamo parlando? La classifica premia la continuità. Chiedergli di vincere questo torneo era abbastanza assurdo per tutta una serie di motivi che conosciamo, legato al suo stop di tre settimane. La semifinale è un grandissimo risultato“.