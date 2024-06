Mirra Andreeva raggiunge Paolini in semifinale a Parigi. Vittoria da sogno contro Sabalenka

Sarà Mirra Andreeva ad affrontare Jasmine Paolini nella semifinale del Roland Garros 2024. La diciassettenne russa compie l’impresa contro Aryna Sabalenka, numero due del mondo, superandola in rimonta in tre set con il punteggio di 6-7 6-4 6-4 dopo due ore e mezza di gioco. Una partita sicuramente condizionata dai problemi allo stomaco della bielorussa, che ha provato anche a ricevere delle cure durante la partita, ma che sono servite comunque a poco.

I problemi di Sabalenka, però, non tolgono i meriti ad una ragazza che è da sempre considerata una predestinata. Si tratta della prima semifinale Slam della carriera per Andreeva, che è anche la più giovane a raggiungere questo traguardo al Roland Garros da Martina Hingis nel 1997 e anche la più giovane a battere una Top-2 a Parigi da Monica Seles nel 1990 contro Steffi Graff.

Andreeva ha vinto nonostante sette doppi falli e il 49% di prime in campo e senza aver mai salvato una delle sei palle break concesse. La russa, però, ha chiuso con 43 vincenti contro i 40 di una Sabalenka, che ha commesso anche più errori non forzati dell’avversaria (40 contro 26).

Nel primo set fioccano i break, con Sabalenka che si porta prima sul 2-0 e poi sul 3-1, ma viene comunque rimontata sempre da Andreeva. La giovane russa si porta anche avanti di un break, strappando il servizio all’avversaria nel settimo game. Al cambio di campo, però, Sabalenka accusa dei problemi allo stomaco e chiede l’intervento del medico, che dà alcune pastiglie alla numero due del mondo. La bielorussa ha comunque la forza di reagire e recupera il break di svantaggio proprio all’ultima occasione nel decimo game. Si va al tie-break che viene vinto per 7-5 da Sabalenka.

Break della bielorussa proprio in apertura di secondo set, ma controbreak immediato di Andreeva. Il copione si inverte tra sesto e settimo game, con Andreeva che ottiene il break a zero, ma con Sabalenka che reagisce prontamente. I problemi per la numero due del mondo proseguono, con Sabalenka che beve anche una Coca-Cola e riceve ancora delle pastiglie per provare a recuperare dai dolori alla pancia o allo stomaco. Nel decimo game altri problemi al servizio per Sabalenka e al secondo set point Andreeva chiude sul 6-4.

Dopo un avvio equilibrato, la prima scossa nel terzo set viene data da Sabalenka, che sfrutta un game disastroso di Andreeva al servizio e ottiene il break a zero, portandosi sul 3-2. La numero due del mondo, però, non riesce a sfruttare il vantaggio e subisce il controbreak dell’avversaria. Si arriva al decimo game, dove Andreeva si procura due match point e sul secondo il suo pallonetto lascia immobile Sabalenka. Vittoria per 6-4 e prima semifinale Slam della carriera prenotata.