Matteo Berrettini torna e vince: “Orgoglioso di come ho combattuto, spero di non giocare domani”

Matteo Berrettini ha sconfitto il russo Roman Safiullin al primo turno del torneo ATP 250 di Stoccarda, imponendosi con il punteggio di 7-6(8), 5-7, 7-5 e qualificandosi così al secondo turno del torneo sull’erba tedesca. Il tennista italiano se la dovrà ora vedere agli ottavi di finale con il vincente del confronto tra il francese Martineau e il canadese Shapovalov, con l’obiettivo di meritarsi il quarto di finale contro il vincente di Shelton-Duckworth.

Il 28enne romano è tornato a giocare dopo due mesi di assenza: non si vedeva in campo dal 9 aprile, quando perse contro Miomir Kecmanovic all’esordio al Masters 1000 di Montecarlo dopo aver conquistato il torneo di Marrakech. Il finalista di Wimbledon 2021 sta cercando di ritrovare lo smalto dei giorni migliori e il fatto di giocare sulla sua superficie prediletta lo potrà sicuramente aiutare lungo l’avvicinamento al terzo Slam della stagione.

Matteo Berrettini ha analizzato la propria prestazione al termine dell’incontro: “Non avevo più energie. Primo match dopo più di due mesi, sono orgoglioso del modo in cui ho combattuto durante l’incontro. Non mi aspettavo nulla di diverso, non giocavo da diverso tempo. Sono rimasto lì concentrato e mi sono divertito. Spero di non dovere giocare domani, il fisioterapista ha fatto un grande lavoro e voglio farmi trovare pronto: la prima è fatta, ora speriamo nella seconda. Qui tutti mi hanno sorriso e mi hanno fermato tutti, nel 2019 vinsi questo torneo per la prima volta e avevo già molto supporto dal pubblico“.