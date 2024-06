Matteo Berrettini: “Ero così vicino a vincere, ma il tennis è così”

Ad un passo, due soli punti da un successo che sarebbe stato incredibile. Purtroppo si è fermato sul più bello Matteo Berrettini che nell’ATP 250 di Stoccarda è stato battuto in finale, sull’erba tedesca, dal britannico Jack Draper, alla prima vittoria nel circuito.

I complimenti all’avversario nel suo discorso che precedeva la cerimonia di premiazione: “Prima di tutto congratulazioni a Jack, è stata una settimana incredibile per te e hai fatto una grande partita oggi, ero così vicino a vincerla e farà male per un po’, ma il tennis è così. Sono convinto che vincerai tanti altri tornei, congratulazioni al tuo team e buona fortuna per il resto della stagione”.

Poi parole per il suo staff: “Ringrazio il mio team, sappiamo bene tutto quello che abbiamo passato, con tutti gli infortuni e tutti i problemi, mi avete dato forza quando ne avevo bisogno”.

Ovviamente un messaggio del romano a tutto il pubblico italiano: “Ringrazio tutti i tifosi che mi hanno seguito da casa, apprezzo sempre il vostro supporto e leggo sempre i vostri messaggi, mi dispiace di non aver potuto conquistare il titolo oggi. Ringrazio poi anche il fantastico pubblico presente qui”.