Marcell Jacobs, Olimpiadi Parigi 2024 sport: scheda e giorni di gara

Marcell Jacobs si presenterà a Parigi da Campione Olimpico dei 100 metri: sono passati tre anni dall’epocale apoteosi di Tokyo, quando un italiano riuscì a compiere la più grande impresa della storia dello sport tricolore vincendo la gara regina ai Giochi. Il velocista lombardo ha affrontato diversi problemi fisici, ma si è rimesso in forma sotto la nuova guida tecnica di Rana Reider e il 9.92 di Turku lascia ben sperare: l’azzurro sarà ancora una volta in lotta per le medaglie sul rettilineo e sarà una pedina fondamentale nella staffetta che insegue il bis d’oro.

Nome: Marcell

Cognome: Jacobs

Luogo e data di nascita: El Paso (USA), 26 settembre 1994

Sport e discipina: atletica (100 metri, 4×100)

Quando gareggia: sabato 3 agosto (batterie 100 metri), eventuale domenica 4 agosto (semifinale e finale 100 metri), giovedì 8 agosto (batterie 4×100), eventuale venerdì 9 agosto (finale 4×100)