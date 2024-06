Marcell Jacobs illumina gli Europei: “Correre con il sorriso: metterò insieme i pezzi e uscirà un tempo importante”

Marcell Jacobs scalda l’ambiente nella giornata della vigilia degli Europei 2024 di atletica, che incominceranno domani a Roma. Il Campione Olimpico dei 100 metri scenderà in pista nella giornata di sabato 8 giugno per cercare di difendere il titolo continentale conquistato due anni fa a Monaco. Dopo essersi espresso in 10.03 a Oslo, il velocista lombardo vuole migliorarsi nella capitale e andare a caccia di un risultato di lusso per lanciare la volata verso le Olimpiadi di Parigi 2024.

Marcell Jacobs è intervenuto in conferenza stampa, dove erano presenti anche Gianmarco Tamberi e Antonella Palmisano: “Roma è una città importante per me: qui ho costruito la mia medaglia olimpica, voglio restituirle qualcosa. Ho cambiato allenatore, ho cambiato gruppo di allenamento, ho cambiato vita: il 2023 è stato molto complicato, mi ha fatto capire che c’era tanto da cambiare. Sono molto fiducioso per il 2024“.

Il Messia dell’atletica tricolore ha ribadito il suo obiettivo principale, ovvero le Olimpiadi di Parigi: “La programmazione è incentrata sui Giochi, ma sono molto felice di gareggiare qui: per prima cosa voglio correre con il sorriso e convertire la pressione in energia. Il tempo? Stiamo lavorando sulla tecnica: quando vado sui blocchi penso ancora tanto, quando metterò insieme i pezzi uscirà anche un crono importante. Voglio dare il massimo per tutti gli italiani”.