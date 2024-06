Ludovica Cavalli spiega il malore: “Tachicardia prima del via, dopo un giro sono andata in iperventilazione”

“Ci tengo a rasserenare tutti, sto bene”, si apre così il post di Ludovica Cavalli sui suoi profili social dopo il grande spavento di ieri sera allo Stadio Olimpico di Roma in occasione della Finale dei 1500 metri ai Campionati Europei di atletica leggera 2024. La mezzofondista ligure ha poi spiegato il malessere fisico riscontrato durante e soprattutto dopo la gara, quando è crollata al traguardo portandosi la mano al petto e facendo fatica a respirare.

“Durante l’allungo per andare alla partenza il mio cuore è andato in tachicardia e non sono riuscita a rallentare il battito prima di partire. Dopo un giro sono andata in iperventilazione e non ho più saputo gestire la situazione. Faremo tutti gli accertamenti del caso per capire cosa sia successo. Roma mi stava piacendo così tanto ma a volte le cose non vanno e si può solo accettare ciò che accade. Mi dispiace tanto“, racconta la 23enne azzurra.

Una serata da incubo dunque per la finalista mondiale di Budapest 2023, che si era qualificata per l’ultimo atto con una bella prestazione in batteria durante la prima giornata degli Europei romani. Cavalli, già capace di ottenere il minimo olimpico, avrà adesso poco più di un mese e mezzo per recuperare e provare a presentarsi in buone condizioni ai Giochi di Parigi 2024.