L’Ucraina rimonta la Slovacchia e firma la prima vittoria agli Europei: lotta nel gruppo E

L’Ucraina ha sconfitto la Slovacchia per 2-1 nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi agli Europei di calcio. I gialloblù si sono imposti in rimonta alla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf (Germania) e hanno conquistato la prima vittoria dopo la sconfitta rimediata per 3-0 contro la Romania nel confronto d’apertura, mentre gli slovacchi incappano nel primo ko dopo il sorprendente successo ottenuto contro il Belgio all’esordio.

La classifica del gruppo E è decisamente incerta: Romania, Ucraina e Slovacchia sono a quota tre punti, in attesa del match tra Romania e Belgio. Gli slovacchi si sono portati in vantaggio al 17′ con il gol di Schranz, ma nella ripresa Shaparenko si è scatenato: prima ha segnato la rete del pareggio su assist di Zinchenko al 54′, poi ha fornito l’invito a Yaremchuk per il 2-1 all’80mo minuto.