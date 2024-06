Luca Sito ottimo quinto agli Europei: “Ho le gambe a pezzi. Bel tempo, pur morendo alla fine…”

Luca Sito fa sognare per 300 metri presentandosi all’ultimo rettilineo addirittura davanti a tutti, poi cede vistosamente e chiude in quinta posizione la Finale dei 400 ai Campionati Europei 2024 di atletica leggera, in corso di svolgimento allo Stadio Olimpico di Roma. 45.04 il tempo del giovane talento azzurro, che in semifinale aveva stabilito il nuovo record italiano del giro di pista in 44.75, mentre l’oro è andato al belga Alexander Doom con un eccellente 44.15.

“Ho le gambe veramente a pezzi, mamma mia. Sono riuscito comunque a fare un bel tempo, pur morendo alla fine, quindi forse sono passato un po’ fortino al 200 anche se non so ancora i passaggi. Ho provato un po’ a seguire Doom, anche se ho fatto la mia gara. Che atleti… Correre vicino a gente così ti dà una grande carica addosso, poi è grazie al tifo che sono arrivato fino in fondo altrimenti probabilmente mi sarei fermato prima“, dichiara il 21enne lombardo.

“Quinto posto che porterò con onore, perché è la mia prima finale a livello assoluto in una gara singola. Sono felice. Più di quello che ho fatto sinora era difficile, dopo aver effettuato così tante gare di fila, quindi sono soddisfatto di questo Europeo individuale. È una grandissima stagione finora, frutto di un lavoro veramente bello che stiamo facendo a Giussano dove non ci manca nulla“, prosegue Sito ai microfoni di Rai 2.

Sulle possibili ambizioni della staffetta 4×400 maschile, in programma tra domani e mercoledì: “La vediamo molto bene. Siamo pronti a dare il meglio di noi, siamo una squadra fortissima. Domani vedrete già in batteria con qualche mio compagno cosa siamo in grado di fare, poi in finale mercoledì sera daremo il massimo e puntiamo in alto“.