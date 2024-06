Luca Sito oggi in finale agli Europei di atletica: orario, programma, tv, streaming

Ieri ser Luca Sito ha vinto la prima semifinale dei 400 metri piani maschili degli Europei 2024 di atletica, in corso a Roma: l’azzurro ha stabilito il nuovo primato nazionale in 44″75, crono che è valsa anche la miglior prestazione europea under 23 stagionale.

L’italiano si è qualificato per la finale col secondo miglior tempo assoluto: l’ultimo atto andrà in scena già questa sera, lunedì 10 giugno, quando alle ore 21.40 Luca Sito scatterà dalla corsia numero 7 per provare a regalarsi qualcosa di speciale.

La diretta tv della finale dei 400 metri piani maschili degli Europei di atletica sarà affidata a Rai 2 HD e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Sky Go e Now, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI ATLETICA 2024 OGGI

Lunedì 10 giugno

21.40 Atletica, Europei: finale 400 metri piani maschili (con Luca Sito) – Rai 2 HD e Sky Sport Uno

PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA 2024 OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD e Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e Now.

Diretta Live testuale: OA Sport.