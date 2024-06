Medagliere Europei atletica Roma 2024: classifica ori e podi totali

L’Italia si presenterà agli Europei 2024 di atletica leggera, in programma a Roma dal 7 al 12 giugno, con 116 azzurri (63 uomini e 53 donne), numero che riscrive il record assoluto per una rassegna continentale: dopo 50 anni la rassegna continentale tornerà nel Bel Paese e sono tanti i padroni di casa che vorranno fare bene.

I nomi più altisonanti in gara saranno quelli di Marcell Jacobs (100 metri), Gianmarco Tamberi (salto in alto), Leonardo Fabbri (getto del peso), Antonella Palmisano (20 km di marcia), Mattia Furlani e Larissa Iapichino (salto in lungo), Lorenzo Simonelli (110 ostacoli), Zaynab Dosso (100 metri), Filippo Tortu (200 metri), Nadia Battocletti (5000 metri), Yeman Crippa (10000 e mezza maratona).

Nella nutrita pattuglia azzurra saranno da tenere d’occhio anche Chituru Ali (100 metri), Alessandro Sibilio (400 ostacoli), Pietro Arese e Federico Riva (1500 metri), Catalin Tecuceanu (800 metri), Francesco Fortunato e Valentina Trapletti (20 km di marcia), Zane Weir (getto del peso), Ayomide Folorunso (400 ostacoli), nonché le staffette italiane.

L’unica assenza di rilievo è quella di Massimo Stano, alle prese con l’infortunio rimediato ai Mondiali di marcia a squadre. Per quanto riguarda gli altri Paesi, saranno della partita anche Armand Duplantis, Femke Bol, Karsten Warholm e Jakob Ingebrigtsen.

MEDAGLIERE EUROPEI ATLETICA 2024

Non sono ancora stati assegnati titoli continentali.