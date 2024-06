Lorenzo Musetti confidente per Wimbledon: “Mi sento bene fisicamente, la mia famiglia mi dà serenità”

Serenità e tranquillità. Lorenzo Musetti si presenta così a Wimbledon, in vista dell’inizio del terzo Slam della stagione. Il percorso sull’erba gli ha riservato ottimi risultati: la semifinale raggiunta a Stoccarda e la Finale nel celebre torneo del Queen’s.

Un rendimento molto più costante quello del toscano, che sta cercando di trovare quella continuità che gli possa consentire di fare un salto di qualità: “Il mio primo pensiero è l’erba, se mi parlano di Wimbledon, l’eleganza che trasmette questo posto magnificato. È bellissimo essere con la mia famiglia, con Veronica e Ludovico in casa. Questo mi dà un senso di tranquillità per il torneo“, ha raccontato Musetti ai microfoni di Sky Sport.

Pensando all’atto conclusivo sull’erba britannica: “Londra è stata per me forse la città che mi ha trasmesso di più per risultati ed emozioni. A Stoccarda avevo fatto bene e riconfermarsi al Queen’s credo sia stata una bella prova. Specialmente un torneo storico come quest’ultimo, sono contento di aver ritrovato il mio tennis e di avere le giuste sensazioni“.

Ottimismo, quindi, per l’esordio nei Championships: “Mi sto adattando bene alla superficie, avendo un buon rendimento al servizio e in risposta, che qui sono ancor più fondamentali. Mi sento bene fisicamente, è un bel periodo. La cosa che sta facendo la differenza è l’atteggiamento“.