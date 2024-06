LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano, Serie A basket 2024 in DIRETTA: gara-2 in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Virtus Bologna-Olimpia Milano, gara 2 della serie di finale Scudetto della Serie A di basket 2023-2024. Dopo la vittoria dell’Armani in gara 1 si replica alla “Segafredo Arena” di Bologna.

Si torna subito sul parquet alla “Segafredo Arena” di Bologna dopo la vittoria di Milano in gara 1 che ha immediatamente invertito il fattore campo. Dopo un’ottima partenza la squadra di coach Luca Banchi ha ceduto progressivamente al ritorno meneghino concretizzatosi anche grazie alla prova di Shavon Shields, formidabile dall’arco e in grado di condurre l’Olimpia con 25 punti fino alla vittoria all’overtime.

Servirà dunque una pronta reazione alla Virtus per non concedere subito a Milano un match-point tra le mura amiche dal momento che da questa stagione anche la finale Scudetto (così come le altre sfide dei playoff) torneranno a giocarsi al meglio delle cinque gare.

Palla a due prevista per le ore 20.30 alla "Segafredo Arena" di Bologna