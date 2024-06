LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 72-64, Serie A basket 2024 in DIRETTA: la Segafredo pareggia la serie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.19 La Virtus Bologna di coach Luca Banchi conquista dunque gara 2 pareggiando la serie che da martedì si sposterà a Milano con due gare che saranno assicurate. Top-scorer ed mvp Thornike Shengelia che chiude la serata con 21 punti.

FINISCE COSI’! LA VIRTUS BOLOGNA VINCE GARA 2!

72-64 Pajola dopo un rimbalzo che mette probabilmente la parola fine su questa gara 2.

70-64 Liberi di Napier.

70-62 Piazzato di Lundberg.

Possesso Bologna con 1’44” sul cronometro, squadre in bonus.

68-62 TRIPLA di Mirotic.

68-59 Liberi di Lundberg.

66-59 Rimbalzo e canestro di Hall che tiene vive le speranze ci Milano con 4’08” sul cronometro.

66-57 Piazzato di Polonara.

64-57 Polonara dopo il rimbalzo offensivo, 5’24” da giocare, 2-2 i falli.

62-57 Penetrazione di Cordinier, piccolo strappo Bologna, time out Milano.

60-57 CORDINIER! Ennesima schiacciata della serata per il francese.

58-57 Un libero di Polonara, 7’26” da giocare.

57-57 CORDINIER! Ancora una volta a due mani sopra il ferro.

55-57 SCHIACCIATA di Shields, time out Bologna.

55-55 Contropiede Milano chiuso da Tonut.

55-53 Piazzato di Napier.

INIZIA IL QUARTO E ULTIMO QUARTO!

FINISCE IL TERZO QUARTO!

55-51 Un libero di Cordinier.

54-51 TRIPLA di Shengelia.

51-51 Penetrazione di Voigtmann, parità con 50″ sul cronometro.

51-49 CORDINIER! A due mani sopra il ferro.

49-49 Un libero di Hall.

49-48 Shengelia riporta avanti la Virtus.

47-48 Penetrazione di Flaccadori.

47-46 Appoggio a canestro di Shengelia. 2’02” da giocare nel terzo quarto, squadre in bonus.

45-46 Mirotic risponde dall’altra parte.

45-43 TRIPLA di Hackett, 2’46” da giocare.

42-43 Penetrazione di Mirotic, time out Bologna sul sorpasso Milano.

42-41 Melli in corsa, 5’37” da giocare nel quarto, 2-3 i falli.

42-39 Mickey vede il taglio di Shengelia.

40-39 Contropiede di Hall che si appoggia al tabellone.

40-37 SCHIACCIATA di Mickey.

38-37 TRIPLA di Hall. 7’01” sul cronometro del terzo quarto.

38-34 Belinelli in sospensione.

36-34 Piazzato di Shengelia che raggiunge quota 12.

34-34 TRIPLA di Napier, parità.

34-31 Penetrazione di Pajola

INIZIA IL SECONDO TEMPO!

21.20 Dopo un avvio favorevole a Milano la Virtus si rende protagonista di un ritorno veemente nel secondo quarto che le permette di andare al riposo avanti di un punto grazie anche ad un ottimo impatto sul match di Achille Polonara, a tra poco per il racconto del secondo tempo su OA Sport.

FINISCE IL PRIMO QUARTO!

32-31 Dentro il libero aggiuntivo, sorpasso Virtus.

31-31 POLONARA! Canestro con fallo subìto da Voigtmann, potenziale gioco da tre.

29-31 Polonara realizza i suoi primi due punti in questa serie Scudetto con dei liberi. 22″ sul cronometro.

27-31 Dentro il libero aggiuntivo.

27-30 SHIELDS! L’mvp di gara 1 interrompe il parziale bolognese con una gran giocata che potrebbe valere tre punti, canestro in penetrazione con fallo di Abass.

27-28 Dunston si appoggia al tabellone, -1 Bologna, 1’32” da giocare nel primo tempo.

25-28 TRIPLA di Shengelia, parziale aperto di 10-0 Virtus.

22-28 SCHIACCIATA di Mickey che rianima la “Segafredo Arena”, time out Milano.

20-28 Appoggio a canestro di Shengelia.

18-28 TRIPLA di Belinelli, 4’06” da giocare prima dell’intervallo, 2-3 i falli.

15-28 Piazzato di Napier.

15-26 Mickey dopo un rimbalzo.

13-26 Piazzato di Tonut.

13-24 Un libero di Dunston.

12-24 Melli si appoggia al vetro, scappa via Milano, altro time out Bologna.

12-22 Piazzato di Hall, 6’54” da giocare nel secondo quarto.

12-20 TRIPLA di Hall, +8 Milano, time out Bologna.

INIZIA IL SECONDO QUARTO!

FINISCE IL PRIMO QUARTO!

12-17 Liberi di Hines.

12-14 2/2 Hackett, 1’27” da giocare nel primo quarto.

Viaggio in lunetta per Daniel Hackett.

10-14 Un libero di Hines, 2’59” per chiudere il primo quarto.

10-13 Penetrazione di Tonut.

10-11 Dentro il libero aggiuntivo.

9-11 BELINELLI! Canestro con fallo subìto da Mirotic, potenziale gioco da tre.

7-11 Liberi di Mirotic.

7-9 MELLI DA TRE!

7-6 Penetrazione di Cordiner che si appoggia al vetro.

5-6 TRIPLA di Tonut.

Tripla sul ferro di Belinelli in jumper, possesso Milano.

5-3 Cordinier si appoggia al vetro.

Si fatica ad andare a canestro in questo primo quarto, 6’32” sul cronometro.

3-3 SHENGELIA DA TRE!

0-3 Tripla di Mirotic per sbloccare il match.

Primi due minuti senza punti messi a referto.

SI PARTE!

20.27 I QUINTETTI, BOLOGNA: Pajola, Belinelli, Cordinier, Shengelia, Dunston; MILANO: Napier, Tonut, Shields, Melli, Mirotic.

20.25 Cinque minuti e si parte.

20.20 Presentazione delle squadre alla “Segafredo Arena” di Bologna.

20.15 Un quarto d’ora alla palla a due del match, le squadre stanno ultimando la fase di riscaldamento.

20.10 Dopo la vittoria di Milano giovedì alla Virtus serve una vittoria per non concedere subito un match-point all’Olimpia in casa martedì sera al “Forum”.

20.05 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Virtus Bologna-Olimpia Milano, gara 2 della serie di finale Scudetto della Serie A di basket 2023-2024.

Si torna subito sul parquet alla “Segafredo Arena” di Bologna dopo la vittoria di Milano in gara 1 che ha immediatamente invertito il fattore campo. Dopo un’ottima partenza la squadra di coach Luca Banchi ha ceduto progressivamente al ritorno meneghino concretizzatosi anche grazie alla prova di Shavon Shields, formidabile dall’arco e in grado di condurre l’Olimpia con 25 punti fino alla vittoria all’overtime.

Servirà dunque una pronta reazione alla Virtus per non concedere subito a Milano un match-point tra le mura amiche dal momento che da questa stagione anche la finale Scudetto (così come le altre sfide dei playoff) torneranno a giocarsi al meglio delle cinque gare.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Virtus Bologna-Olimpia Milano, gara 2 della finale Scudetto della Serie A di basket 2023-2024. Palla a due prevista per le ore 20.30 alla “Segafredo Arena” di Bologna, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.