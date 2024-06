LIVE Sonego-Purcell, ATP Eastbourne 2024 in DIRETTA: l’azzurro va a caccia dei quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 2° turno dell’ATP di Eastbourne tra Lorenzo Sonego e Max Purcell.

L’azzurro si è qualificato per gli ottavi di finale sconfiggendo il ripescato britannico Henry Searle, subentrato per il ritiro di Alejandro Davidovich Fokina. Sonego ha fatto valere la superiorità nei confronti del campione di Wimbledon junior 2023, regalandosi un’ottima chance in questo torneo. Adesso, c’è di fronte per un posto ai quarti l’australiano Max Purcell, che bene si trova sulle superfici veloci.

Imprevedibile e dotato di un servizio difficile da contrastare, Purcell ha disputato una stagione molto brutta in singolare, ma come ha ritrovato l’erba ha saputo alzare il livello. Nelle ultime due settimane non ha raccolto vittorie, ma ha quantomeno rialzato l’asticella del suo gioco, dopo che l’ultimo incontro vinto risaliva al challenger di Taipei, pre-Roland Garros. In questo torneo, di partite ne ha vinte addirittura tre, partendo dalle qualificazioni contro Choinski e proprio Searle (il rivale di ieri di Sonego), e al 1° turno contro Laslo Djere in 3 set.

Non resta che augurarvi un buon prseguimento con la Diretta Live del match di 2° turno dell’ATP di Eastbourne tra Lorenzo Sonego e Max Purcell. Si parte non prima delle 13:30, dopo Nishioka-Giron dalle 12!