LIVE Sonego-Davidovich Fokina, ATP Eastbourne 2024 in DIRETTA: ostacolo spagnolo sull’erba

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo Sonego ed Alejandro Davidovich Fokina, partita valevole per il primo turno dell’ATP 250 di Eastbourne 2024. L’azzurro fa il suo esordio nel torneo britannico contro la testa di serie numero 8, il temibile spagnolo Davidovich Fokina.

Per Sonego è il secondo torneo su erba di questa stagione. L’italiano ha esordito su questa superficie nell’ATP 500 di Halle 2024: nel torneo tedesco il piemontese ha superato Miomir Kecmanovic 7-6 (6), 7-6 (5) al primo turno prima di venire eliminato da Alexander Zverev. Contro il teutonico Sonego ha giocato alla pari per quasi due ore arrendendosi 6-4, 7-6 (5).

Davidovich Fokina ha iniziato la stagione su erba al Queens. Sui leggendari prati inglesi lo spagnolo è stato sconfitto in tre set da Alejandro Tabilo che ha avuto la meglio per 7-6 (6), 3-6, 6-1. L’iberico sta attraversando una stagione estremamente complicata in cui ha raccolto molte eliminazioni anzitempo e due quarti di finale raggiunti a Marsiglia e Dubai.

Quello odierno sarà il secondo incontro diretto tra Sonego e Davidovich Fokina. I due si sono affrontati nel 2019 nel challenger di Genova quando l’azzurro si impose in tre set. La loro sfida è la quarta dalle 12.00 in programma sul campo centrale di Eastbourne ma non inizierà prima delle 17.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Sonego-Davidovich Fokina con aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!