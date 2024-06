LIVE Paolini-Boulter, WTA Eastbourne 2024 in DIRETTA: ostacolo complicato sull’erba

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match Jasmine Paolini-Katie Boulter, valevole per i quarti di finale del torneo WTA di Eastbourne. La toscana cerca la prima semifinale sull’erba della carriera.

Dopo la finale raggiunta al Roland Garros, Paolini non ha più giocato e ha scelto Eastbourne come unico torneo di avvicinamento a Wimbledon. L’erba non è certamente la superficie amata dalla toscana e soprattutto Jasmine ci ha giocato pochissimo anche questa settimana, visto che ha sfruttato un bye al primo turno e nel secondo la sfida con la belga Mertens è durata appena sette game dato il ritiro di quest’ultima.

Sicuramente la partita di oggi sarà molto complicata. Boulter ha vinto il torneo di Nottingham e sicuramente è una giocatrice che si adatta meglio a questi campi rispetto alla toscana. Un test sicuramente importante per l’azzurra, che ha bisogno di una grande prestazione.

OA Sport vi offre la Diretta Live del match Jasmine Paolini-Katie Boulter, valevole per i quarti di finale del torneo WTA di Eastbourne: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La sfida è in programma come secondo match dalle ore 12.00. In precedenza Cobolli-Harris. Buon divertimento!