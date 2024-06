LIVE Nuoto di fondo, Europei 2024 in DIRETTA: inizia la volata per il posto alle Olimpiadi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Europei 2024 di nuoto di fondo a Belgrado. Si tratta dell’ultimo test per gli specialisti delle acque libere prima dei Giochi di Parigi che si dovrebbero disputare sulla Senna, inquinamento permettendo. Si gareggia nelle acque dell’Ada Ciganlija, un’isola del fiume Sava, trasformata in penisola, che sorge all’interno della città (dal lato opposto scorre il Danubio). E’ come l’Isola Margherita a Budapest. Conosciuto anche come il “Mare di Balgrado”. Il percorso di gara è come a Golfo Aranci, un rettangolo con i lati lunghi da 1666 metri.

Gli azzurri vogliono recitare il ruolo di protagonisti come fu nelle acque di casa due anni fa a Lido di Ostia. Si inizia con la 10 km femminile che funzionerà anche da selezione interna (ma la gara decisiva sarà quella del campionato italiano a fine giugno) qualora le mezzofondiste azzurre iscritte ai 1500 stile libero al Sette Colli non riuscissero a guadagnare la carta olimpica che aprirebbe anche alla seconda azzurra la possibilità di partecipare ai Giochi di Parigi. Al momento la carta olimpica in campo femminile è una e non potrà essere presa da Arianna Bridi, fermata per un problema cardiaco. In acqua oggi per l’Italia ci saranno Giulia Gabbrielleschi, Barbara Pozzobon e Veronica Santoni. Ginevra Taddeucci, invece, farà la 5 km.

In campo maschile l’Italia nella 10 km cala i suoi due assi che sono all’ultima prova prima di entrare nella dirittura di arrivo della preparazione olimpica con lo stage in altura. Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri cercheranno di conquistare il loro ennesimo titolo continentale in condizioni molto simili a quelle che si presenteranno sulla Senna. In gara anche il campione europeo della 25 km, che a Doha ha conquistato la carta olimpica per l’Italia, Dario Verani.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Europei 2024 di nuoto di fondo a Belgrado, con le due 10 km: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si parte alle 9.00 con la 10 km femminile e si prosegue alle 12.00 con la 10 km maschile. Buon divertimento!