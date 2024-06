LIVE Nuoto artistico, Europei 2024 in DIRETTA: azzurri per stupire tra duo tecnico e libero a squadre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della quinta e ultima giornata degli Europei di nuoto artistico. A Belgrado spazio alle finali del duo tecnico femminile e del duo tecnico misto al mattino, ed alla finale libero a squadre nel pomeriggio. L’Italia proverà a rimpinguare il bottino di medaglie che per ora vede due argenti e tre bronzi conquistati fino a questo momento.

Dopo il quarto posto nel libero, Sarah Maria Rizea e Flaminia Vernice provano a salire di una posizione nel duo tecnico sapendo che la montagna da scalare è piuttosto alta visto che le coppie di Olanda, Gran Bretagna e Grecia sembrano avere qualcosa in più. Le azzurre hanno dimostrato, nonostante la giovanissima età, di possedere le qualità per potersela giocare, così come possono puntare in alto nel duo tecnico misto saranno in acqua Filippo Pelati, altro atleta giovanissimo, classe 2007, e Sarah Maria Rizera che hanno già ottenuto uno splendido argento nel libero.

Nel pomeriggio sarà poi tempo della finale della finale del libero a squadre. L’Italia schiera Andina, Bisi, Esegio, Macchi, Macino, Murru, Rocchino e Tabbiani. Azzurre che puntato alla medaglia d’oro in una gara che annovera soltanto altre tre squadre iscritte, ovvero Gran Bretagna, Grecia e Turchia.

La prima finale avrà inizio alle 10.30, la seconda alle 12.03, mentre la sessione pomeridiana con la finale a squadre inizierà alle 16.30.