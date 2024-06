LIVE Italia-Brasile, Nations League volley femminile in DIRETTA: sudamericane in fuga nel primo set, 6-12

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17-19 La parallela di Sylla da zona 4. Bene la difesa azzurra

16-19 Errore al servizio Brasile

15-19 la parallela di Rosamaria da seconda linea

15-18 Vincente Sylla da zona 4

14-18 Primo tempo Thaisa

14-17 Diagonale vincente di Antropova da zona 4

13-17 La pipe di Gabi

13-16 Murooooooooooooooooo Degradiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

12-16 La parallela di Egonu da zona 2

11-16 Muro di Carol, l’Italia sta facendo anche tanta fatica in attacco su palla alta

11-15 Errore al servizio Italia

11-14 Out la pipe di Ana Cristina a chiudere una ounga azione

10-14 Primo tempo Danesi

9-14 Tocco di Ana Cristina piedi a terra che beffa la disattenta difesa azzurra

9-13 Errore al servizio Brasile

8-13 La fast di Thaisa

8-12 Aceeeeeeeeeeeeeeee Orrooooooooooooooooo con un po’ di fortuna

7-12 Errore al servizio Brasile

6-12 Ace Ana Cristina, Italia in costante difficoltà in ricezione

6-11 Errore al servizio Italia

6-10 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Lubiaaaaaaaaaaaaaaan

5-10 Errore al servizio Brasile

4-10 Primo tempo Thaisa

4-9 Diagonale vincente di Sylla da zona 4

3-9 Tocco vincente di Orro di seconda intenzione

2-9 Muro di Ana Cristina a uno sulla fast di Lubian. Grandina…

2-8 Out Bosetti da zona 4 ma con palla staccatissima da rete perchè Sylla non riesce proprio a ricevere

2-7 Diagonale vincente di Ana Cristina, Italia in difficoltà in ricezione

2-6 Muro Thaisa

2-5 Vincente Ana Cristina da zona 4

2-4 Primo tempo Lubian

1-4 Il pallonetto di Ana Cristina da zona 4

1-3 Out Egonu da zona 2

1-2 Muro Carol

1-1 Vincente Rosamaria da zona 2

1-0 Diagonale vincente di Egonu da zona 2

6.30: Formazioni confermate

6.28: Al centro giocano Diana Duarte, punto di forza in Turchia del Türk Hava Yolları SK e la vice-campionessa d’Italia Carol, che veste la maglia di Scandicci ma attenzione anche all’infinita Thaisa Menezes, 37 anni, che gioca in patria nel Gerdau/Minas. Il libero è Nyeme Costa sempre del Gerdau/Minas.

6.25: Anche per Ze Roberto, tecnico brasiliano queste sono giornate di prove generali. L’allenatore ex Pesaro si affiderà in regia a Roberta Ratzke, esperta alzatrice in forza all’LKS Commercecon Lodz in Polonia già da tre stagioni. L’opposta è una vecchia conoscenza dei tifosi italiani, Rosamaria Montibeller, ex Perugia, Casalmaggiore, Novara e Busto Arsizio e dallo scorso anno in forza al Denso Airybees in Giappone. In banda la star è Gabi, schiacciatrice fino allo scorso anno al Vakifbank e dalla prossima stagione in Italia a Conegliano in diagonale con Ana Cristina Souza, 20 anni del Fenerbahce.

6.22: Velasco cercherà confere dalle centrali: bene Lubian e Danesi nei primi due incontri, meno sfavillante Fahr, utilizzata solo a sprazzi ma non è questo il tempo delle scelte. Contro il Brasile servirà una prova di insieme di alto spessore per limitare le attaccanti avversarie, capitanate da Gabi, neo-acquisto di Conegliano.

6.19: Nelle prime due partite disputate dalle azzurre si sono viste cose interessanti: intanto che Velasco considera Antropova seconda opposta e che non ha preso nemmeno in considerazione l’idea di poterla spostare in banda, dopo il forfait di Elena Pietrini, operata alla spalla in settimana. Il posto dal titolare è di Myriam Sylla che è apparsa in ottima condizione ma attenzione anche a Degradi e Nervini che qualche chance di scendere in campo, almeno per alcuni tratti dell’incontro, ce l’hanno.

6.16: Le due partite fin qui disputate a Macao dalle azzurre non sono particolarmente indicative. Francia e Repubblica Dominicana non fanno parte della elite, almeno in questo momento, del volley mondiale ed era quello che ci voleva per far prendere quota alla Nazionale azzurra che proprio in questa settimana ha ritrovato la formazione che Velasco considera titolare.

6.13: L’ultima volta, tra Italia e Brasile, c’era in palio un posto in finale al Mondiale e a spuntarla furono le verde-oro, aprendo di fatto la crisi della gestione Mazzanti, con le dichiarazioni al veleno di Paola Egonu a fine gara. Oggi la tensione non è così alta per la penultima sfida dello slot di Macao: il Brasile viaggia a velocità di crociera al primo posto con sei vittorie su altrettante gare disputate, l’Italia ha vinto una gara in meno (unica sconfitta con la Polonia al debutto) e ha tanta voglia di aggiungere una perla luccicante alla collana di successi fin qui ottenuti.

6.10: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima sfida della Nations League per la Nazionale italiana femminile che affronta il Brasile a Macao.

si parte alle ore 6.30!