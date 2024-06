LIVE Fognini-Mensik, ATP Maiorca 2024 in DIRETTA: il veterano contro l’astro nascente

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Fabio Fognini e Jakub Mensik, incontro degli ottavi di finale dell’ATP 250 di Maiorca 2024. Sfida generazionale tra il veterano azzurro, classe 1987, e l’astro nascente del tennis ceco, nativo del 2005 ed ancora diciottenne.

Fognini ha scelto di disputare solamente questo torneo come preparazione a Wimbledon. Dopo l’eliminazione agli ottavi del challenger di Sassuolo (su terra battuta) l’azzurro è volato a Maiorca, iniziando la propria stagione su erba contro l’olandese Gijs Brouwer. Il ligure ha avuto la meglio in 1 ora e 43 minuti con il punteggio di 7-6 (4), 7-6 (5).

Per Mensik si tratta della prima stagione da professionista sull’erba. Il ceco ha fatto la prima esperienza su questa superficie a S-Hertogenbosch perdendo in tre set proprio da Brouwer. Il diciottenne ha poi partecipato ad Halle dove si è arreso nettamente (6-2, 6-3) da Oscar Otte. A Maiorca Mensik ha ottenuto il primo successo sui prati battendo Christopher Eubanks 6-3, 3-6, 6-1.

Nonostante la grande differenza d’età non si tratta del primo confronto tra i due. Fognini ha vinto la prima sfida disputata lo scorso luglio nel challenger di Zurigo. Mensik si è riscattato un mese più nelle qualificazioni degli Us Open. La partita è la prima in programma sul campo centrale di Maiorca a partire dalle 13.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Fognini-Mensik con aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!