LIVE Djokovic-Cerundolo 6-1, 5-7, 3-6, 7-5, 2-1, Roland Garros 2024 in DIRETTA: contro-break dell’argentino nel 5° set, si gioca in un clima surreale

2-1 Il nastro accomoda la palla per il rovescio di Cerundolo, che stavolta non può sbagliare. Contro-break!

40-A In rete la palla corta di Djokovic. Altra chance.

40-40 Spinge in corridoio un dritto praticamente già chiuso Cerundolo! Incredibile.

30-40 CLAMOROSO PASSANTE DI DRITTO DI CERUNDOLO! CHE TORNA A CARICARSI! MAGIA!

30-30 Attenzione, lungo il dritto in palleggio del serbo.

30-15 Colpisce il nastro sul rovescio Cerundolo, ciò mette fuori tempo il serbo che torna a sbagliare, due ore dopo.

30-0 Servizio, dritto e facile volèe. Gioca da dio, senza doversi muovere. Come con Musetti.

15-0 Servizio slice e rovescio a campo aperto di Djokovic!

2-0 NOOOOOOOOO! CHE ANGOLO DI ROVESCIO!!!!!!!! CHE COSA HA TIRATO DJOKOVIC! STRETTO PAUROSO CHE VALE IL BREAK! IL PUBBLICO NON CI CREDE!

15-40 Ottima accelerazione di rovescio di Cerundolo in contropiede. Quest’ultimo gli ha portato tantissimi punti nei set che furono.

0-40 ALTRA RIGA, LA TERZA DEL GAME! Può solo mettere la racchetta ma il recupero di rovescio è lungo.

0-30 TIRA UNO SMASH CON IL ROVESCIO DIAGONALE DJOKOVIC! NULLA PUO CERUNDOLO CONTRO IL MIGLIORE ROVESCIO DELLA STORIA DEL TENNIS.

0-15 VA BEH! Sulla riga il rovescio di Djokovic. Incredibile, adesso Cerundolo vorrebbe scomparire.

Amici, non crediamo a quello che stiamo per scrivere: il serbo (con problemi fisici evidenti) adesso è favorito!

1-0 Lo sposta il serbo, ottiene l’errore in difesa di dritto di Cerundolo!

40-30 Lungo il dritto lungolinea (tentando di chiudere in fretta lo scambio) del serbo.

40-15 Prima vincente.

30-15 Largo di metri il dritto a tutto braccio di Cerundolo, che vuole tirare fortissimo.

15-15 NON E VERO. PASSANTE DI ROVESCIO STRETTO DI POLSO DI DJOKOVIC, ALLA FEDERER. DA NON CREDERE.

0-15 Palla corta dell’argentino, che chiude agilmente di rovescio.

L’argentino, testa di serie numero 23 del torneo, aveva brekkato nel 5° gioco del quarto, facendo pensare che la partita fosse finita. Dopodiché l’impensabile. Serbo adesso che si carica e carica il pubblico. Incredibile amici di OA Sport.

Djokovic-Cerundolo 6-1, 5-7, 3-6, 7-5! IN RETEEEEEEE L’ULTIMO RECUPERO DI ROVESCIO DEL 4° SET DI CERUNDOLO! N0n crediamo a quello che abbiamo visto. Djokovic vince la quarta frazione e pareggia i conti!

40-A FANTASTICO DJOKOVIC! Coppia di accelerazioni incredibili e alla fine arriva l’errore di rovescio sul recupero dell’argentino. DA LACRIME AGLI OCCHI!

40-40 Nei pressi della riga il rovescio dell’argentino. Largo il rovescio di Djokovic.

40-A NOOOO CHE ERRORE! GRATUITOOOOO DI DRITTO DI CERUNDOLO! A CAMPO SPALANCATO! Non ci crede neanche il serbo. Ha un set point.

40-40 LUNGO IL LOB, con il dritto, che occasione. Ha corso bene in avanti Djokovic per riprendere la palla corta “lunga” di Cerundolo.

A-40 Servizio e palla corta dell’argentino. Forse si è sbloccato.

40-40 Clamoroso punto di Cerundolo, che mette via le remore e tira un favoloso dritto inside out che bissa con uno stretto pauroso. Bravissimo!

30-40 Largo il rovescio lungolinea del serbo. Si è ancora una volta visto come abbia tantissime difficoltà negli spostamenti.

15-40 Risponde profondo di dritto Djokovic. Prende il comando dello scambio e l’argentino mette lungo il rovescio lungolinea.

15-30 Sulla riga il rovescio di Cerundolo, mamma mia!

Momenti da non credere sul centrale! Non commette più errori nello scambio Djokovic, neanche quando è mosso. Alla fine il recupero dell’argentino è in rete, 0-30!

0-30 NON SBAGLIA PIUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

0-15 SBAGLIA l’argentino con il rovescio.

6-5 LA SMORZATAAAAA MERAVIGLIOSA, PERFETTA, IN LUNGOLINEA CON IL ROVESCIO. SI ASSICURA IL TIE-BREAK IL CAMPIONE!

A-40 SI FERMA SUL NASTRO! Il dritto difensivo di Cerundolo. Si è mosso con tutte le pochissime energie fisiche che ha Djokovic.

40-40 HA AVUTO IL PASSANTE CERUNDOLO SUL DRITTO! Serve&volley di Djokovic che si butta in avanti e prega, mettendo pressione. Lo schiaffo al volo era mal giocato, ma Cerundolo non ha sfruttato l’occasione.

30-40 Lungo il candelotto difensivo del serbo. Bravo ancora Cerundolo a spingere di dritto.

Senza la prima questo game Djokovic.

30-30 IL MIRACOLO! SULLA RIGA! NON CI CREDO! Arriva in corsa e può fare solo una cosa, tirare a tutto braccio e pregare! Il dritto lungolinea è sulla riga e lo sventaglio successivo vincente!

15-30 Lungo il rovescio di Djokovic.

15-15 VOLA VIA il dritto di Carundolo. Ha provato a spingere! Che fretta che ha!

0-15 Bellissimo recupero di dritto diagonale dell’argentino. Costringe ad arrivare in corsa Djokovic e quindi a tentare una palla corta improbabile.

5-5 Vincente di rovescio di Cerundolo. Avrebbe voluto questo game prima!

40-0 Servizio e dritto.

30-0 Super kick vincente dell’argentino. Bravo.

15-0 Prima vincente slice di Cerundolo.

5-4 IN COMANDO DELLE OPERAZIONI NELLO SCAMBIO IL SERBO, CHIUDE CON IL VINCENTE DI ROVESCIO! ANCHE l’URLO!

40-15 Risposta vincente “da 40-0” di dritto di Cerundolo.

40-0 AAACCCEEE (5°), secondo del parziale!

30-0 Servizio e schiaffo al volo Djokovic!

15-0 Segna il rovescio di Carundolo il serbo. Scende Tourte e conferma!!

4-4 IN MEZZO ALLA RETE IL ROVESCIO DI CERUNDOLO! Incredibile, si carica e prova a trovare forza dal pubblico il campione.

30-40 Grandissima risposta di dritto in tuffo. Poi il lungolinea di rovescio SULLA RIGA! Palla break Djokovic.

30-30 Doppio fallo (2°) di Cerundolo!!!

30-15 Servizio, dritto e comoda volèe di rovescio per l’argentino.

Il nastro toglie l’ace.

15-15 LARGO il dritto inside in dell’argentino, che prova a spingere comunque.

15-0 Servizio e palla corta vincente Cerundolo.

4-3 Con la prima Djokovic.

40-15 Punito il serve&volley sulla seconda dal rovescio lungolinea dell’argentino.

40-0 Pauroso rovescio diagonale vincente del serbo!

30-0 Seconda al centro, dritto vincente di Djokovic!

15-0 Si salva il serbo sul serve&volley. Ottima volèe stoppata in diagonale.

4-2 Ace (3°) di seconda addirittura.

40-15 Prova con il dritto a tutto braccio il serbo, all’argentino basta tenere il rovescio di la per portarsi a due game point.

30-15 Si allunga il secondo candelotto disperato di Djokovic, sulle ottime accelerazioni di Cerundolo.

15-15 Ottimo lungolinea di rovescio del 24 volte campione Major.

15-0 In rete il rovescio in spostamento del serbo.

3-2 Non ci credo. Vola via il rovescio dopo il servizio di Djokovic. Perde il servizio.

40-A Favoloso recupero stretto di Cerundolo! La smorzata di Djokovic era impeccabile.

40-40 Brutto rovescio lungolinea dopo l’ottima prima di servizio.

40-30 Bene con il dritto diagonale Djokovic. Sbaglia l’argentino un recupero non impossibile.

30-30 Non parte neanche il serbo sull’accelerazione inside in di Cerundolo.

30-15 In rete la smorzata del serbo.

30-0 Prima vincente.

15-0 Grande accelerazione di dritto di Djokovic. Lungo il recupero di Cerundolo.

2-2 Ace (2°)!

40-15 Smorzata vincente di Cerundolo. Ricordiamo che l’argentino le gioca molto bene, e quantomai oggi gli servono.

30-15 Lungo il dritto con poco tempo dell’argentino.

30-0 Gran smorzata dell’argentino, arriva Djokovic ma non può fare nulla.

15-0 Slice vincente di Cerundolo.

2-1 Servizio e schiaffo al volo. Si salva il serbo in un 3° game che stava complicandosi.

40-30 Fuori il rovescio dopo il servizio di Djokovic, che chiaramente deve accorciare gli scambi.

40-15 Con il dritto Cerundolo.

40-0 Prima vincente.

30-0 Lungo il dritto dell’argentino.

15-0 Gran rovescio lungolinea di Djokovic.

1-1 Lungo il cambio di ritmo del serbo. Piegato in due.

40-30 Gran risposta di rovescio di Djokovic, che chiude con il dritto inside out.

40-15 Ottimo tocco di rovescio di Cerundolo.

30-15 Servizio e dritto.

15-15 Super risposta di dritto e vincente dal centro.

15-0 Servizio e coppia di dritti per Cerundolo.

1-0 Ace (5°). Addirittura a zero il serbo in apertura di 4° parziale.

40-0 Largo il dritto anomalo di Cerundolo.

30-0 In rete la smorzata dell’argentino.

15-0 Non chiude un rovescio già chiuso Cerundolo. Dopo l’ottima risposta di dritto in cross.

Tourte chiama il tempo, si parte.

19:00 Pare che il medico si sia limitato a dargli un antidolorifico. Un altro, per la verità.

18:59 Medico ancora in campo. Ricordiamo che non può più ricevere trattamenti. Sarebbe penalizzato in termini di punti, così come successe ad Alcaraz nella semifinale del 2023.

Novak Djokovic al servizio a inizio 4° set!

Djokovic-Cerundolo 6-1, 5-7, 3-6! Con il servizio a disposizione l’argentino chiude il 3° parziale. Si trova a un set dall’impresa della vita, estromettere il 24 volte campione Slam e 3 volte campione al Roland Garros. Da quando è arrivato Nadal, a trionfare nella Capitale francese sono stati il serbo, Federer e Wawrinka.

Amici di OA Sport, benvenuti alla Diretta Live improvvisata del match di ottavi di finale tra Novak Djokovic e Francisco Cerundolo! Partita che potrebbe regalare all’Italia il nuovo numero uno del mondo ATP, ma l’argentino deve portare a compimento l’impresa che non è riuscita a Lorenzo Musetti, fermatosi a un parziale dalla vittoria.

Il n.2 del mondo virtuale ha iniziato alla grande, portando a casa in modo agevole una prima frazione in cui comunque era stato Cerundolo ad avere le prime chance di break ma che si era sciolto dopo aver perso il servizio nel 4° gioco. Durante il secondo parziale, il serbo ha accusato un problema al ginocchio. A seguito di medical timeout, ha preso antidolorifici e ha continuato a giocare chiaramente condizionato. Dopo un po’ di difficoltà e ben dodici palle break non sfruttate, l’argentino è riuscito a strappare il servizio al serbo nel 12° gioco della seconda frazione. Nel terzo set, Cerundolo ha subito strappato il servizio al rivale e lo ha condotto fino in fondo, con varie occasioni di ottenere un altro break.

Insomma, c’è odore di colpaccio sul Philippe Chatrier. Ricordiamo ancora una volta che, in caso di vittoria di Cerundolo, Jannik Sinner da lunedì sarebbe il nuovo numero 1 del mondo. Buon divertimento!