LIVE Berrettini-Shapovalov, ATP Stoccarda 2024 in DIRETTA: test importante per entrambi verso Wimbledon

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di uno scoppiettante ottavo di finale dell’ATP 250 di Stoccarda tra Matteo Berrettini e Denis Shapovalov.

Si trovano di fronte in momenti particolari della rispettiva carriera un ex finalista e un ex semifinalista di Wimbledon. L’azzurro è tornato a vincere un match sulla superficie preferita, su cui non giocava da quell’ottavo di finale contro Carlos Alcaraz dei Championships scorsi, in cui aveva lasciato intendere che sull’erba c’è ancora da fare i conti con il romano, per tutti. Anche il canadese, se in palla, può essere pericolosissimo sui prati ed è ormai ritornato ad avvicinarsi ai livelli che gli competono dopo l’infortunio e il crollo in classifica.

Partita importante anche in chiave classifica mondiale, anche se per Berrettini la classifica non può che essere una conseguenza del livello di gioco e la continuità a livello fisico. Il canadese, che giocherà Wimbledon con il ranking protetto, cerca 25 punti per avvicinarsi ulteriormente al ritorno nei 100. L’azzurro, vincendo, si isserebbe all’84° posto virtuale mentre il canadese invece al 104°.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live dell’ottavo di finale dell’ATP 250 di Stoccarda tra Matteo Berrettini e Denis Shapovalov. Si parte come 3° match dalle 11!!