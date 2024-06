L’Italia vince la classifica a punti degli Europei: surclassata la Francia, Gran Bretagna quasi a -100!

L’Italia ha conquistato ben 24 medaglie agli Europei 2024 di atletica leggera: 11 ori, 9 argenti, 4 bronzi. Si tratta di un bottino sontuoso per il Bel Paese, che ha vinto il medagliere per la prima volta nella storia (il miglior risultato era il quarto posto ottenuto nel 1978 e nel 1990) e che ha ottenuto il record assoluto di podi (12 nel 1990).

L’Italia ha confermato di essere un punto di riferimento nel panorama internazionale, è la migliore Nazione del Vecchio Continente (come dimostrava già il sigillo in Coppa Europa) e si lancia con grande ottimismo verso le Olimpiadi di Parigi 2024, dopo i cinque memorabili ori conquistati a Tokyo 2020.

La bontà del movimento di un Paese non si valuta però soltanto dalle medaglie, ma soprattutto con il numero di finali conquistate, ovvero da quanti atleti si sono piazzati nelle prime otto posizioni. Per valutare il benessere di ogni Nazione si fa un semplice conteggio: ai primi classificati vengono assegnati 8 punti, ai secondo 7, ai terzi 6 e così a scendere fino al punto previsto per l’ottavo. Si tratta della classifica a punti, che restituisce una cartina di tornasole più completa e articolata del rendimento avuto in una rassegna.

L’Italia l’ha letteralmente dominata con 232 punti: oltre alle medaglie vanno conteggiati i quarti posti (2), le quinte piazze (4), le seste posizioni (8), i settimi (3) e gli ottavi (4), ovvero ben 45 finalisti! Il Bel Paese ha trionfato con addirittura 232 punti, imponendosi per la prima volta nella storia. Surclassata la concorrenza delle altre tre grandi potenze: Francia (193), Germania (163), Gran Bretagna (138,5).

CLASSIFICA A PUNTI EUROPEI ATLETICA 2024

1. Italia 232 punti

2. Francia 193

3. Germania 163

4. Gran Bretagna 138,5

5. Spagna 127,5

6. Paesi Bassi 103

7. Svizzera 83

8. Belgio 79

9. Norvegia 67

10. Polonia 65

11. Svezia 53

12. Repubblica Ceca 42,5

13. Finlandia 40,5

14. Ucraina 40

15. Portogallo 36

16. Irlanda 35

17. Romania 30

18. Grecia 28

19. Austria 20

20. Bulgaria 19,5

21. Israele 18

22. Croazia 17

23. Serbia 17

24. Turchia 16,5

25. Slovenia 16

26. Estonia 13

27. Lituania 13

28. Ungheria 12

29. Danimarca 9

30. Slovacchia 8

31. Lussemburgo 8

32. Lettonia 5

33. Albania 4

34. Moldavia 3

35. Andorra 2