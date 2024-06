L’Italia può qualificarsi anche perdendo con la Croazia? La situazione delle migliori terze

Comincia quest’oggi il terzo e ultimo turno della fase a gironi dei Campionati Europei 2024 di calcio maschile, decisivo per la composizione del tabellone a eliminazione diretta. Qualificazione agli ottavi ancora in bilico per l’Italia, che ha a disposizione due risultati su tre contro la Croazia nello scontro diretto per il secondo posto del gruppo B.

Gli Azzurri potrebbero comunque sperare nel passaggio del turno anche in caso di sconfitta, grazie al ripescaggio delle quattro migliori terze tra i 6 raggruppamenti di Euro 2024. I Campioni d’Europa in carica, nella peggiore delle ipotesi, rischierebbero però la quarta posizione nel girone e di conseguenza l’eliminazione automatica dal torneo con una eventuale vittoria dell’Albania sulla Spagna (già certa del primato).

Lo scenario più plausibile, in caso di ko contro Modric e compagni, resta comunque quello di un ipotetico ripescaggio come una delle migliori terze. La banda di Spalletti chiuderebbe a quota 3 punti, con una differenza reti negativa (ad oggi il saldo è in parità, con 2 gol fatti e 2 subiti) ancora da definire in base al risultato esatto dell’ultimo match contro la Croazia.

In realtà 3 punti potrebbero bastare, analizzando la situazione degli altri gironi dopo due giornate. Nel gruppo A sarà fondamentale lo scontro diretto di questa sera per il terzo posto tra Scozia (1 punto) e Ungheria (0, e -4 di differenza reti), con un pareggio o un successo dei magiari (con al massimo due reti di scarto) che consentirebbero all’Italia di tenersi alle spalle la terza di quel raggruppamento.

Più complesso e intricato il girone C, ma una vittoria dell’Inghilterra (di fatto già qualificata) sulla Slovenia relegherebbe la terza di quel gruppo con meno di 3 punti a prescindere dall’esito di Danimarca-Serbia. Ripescaggio molto probabile invece per chi arriverà 3° nel gruppo D (l’Austria ha già 3 punti con +1 di differenza reti e sfida l’Olanda) ed E (ci sono quattro squadre già a 3 punti), mentre nella Pool F molto dipenderà dalle motivazioni del Portogallo.

I lusitani, già certi del primo posto a punteggio pieno, affrontano infatti una Georgia (in fondo con 1 punto insieme alla Repubblica Ceca) alla disperata ricerca di una vittoria che varrebbe la qualificazione agli ottavi. Da monitorare anche l’altra sfida Turchia-Repubblica Ceca, in cui l’unico risultato che potrebbe mettere in difficoltà gli Azzurri nell’ottica di un eventuale ripescaggio sarebbe il successo dei cechi con un solo gol di scarto.