L’Italia ha due azzurri ai quarti del Roland Garros con Sinner e Paolini: il precedente è recente…

Un dato di eccellenza. Il Roland Garros 2024 volge al termine e l’Italia non ha solo Jannik Sinner su cui poter contare. L’avvicinamento a questo Major non è stato ideale per l’altoatesino, fermo quasi tre settimane per il noto infortunio all’anca. Un problema che si temeva potesse fargli saltare anche lo Slam di Parigi, dopo la rinuncia agli Internazionali d’Italia e il ritiro dal torneo di Madrid, prima di affrontare nei quarti di finale Felix Auger-Aliassime.

Rimanendo in tema “quarti di finale”, il 22enne pusterese ha raggiunto questo traguardo, rimontando nell’ultimo match da una condizione non semplice contro il francese Corentin Moutet. Il via di Jannik era stato negativo, ma bravissimo il n.2 del mondo a ribaltare il tutto e a imporsi con il punteggio di 2-6 6-3 6-2 6-1.

Ironia della sorte, una situazione similare si è verificata quest’oggi per Jasmine Paolini. È la toscana l’altra rappresentante del Bel Paese capace di spingersi ai quarti di questo Slam, per la prima volta in carriera. L’azzurra aveva iniziato malissimo, ma poi ha saputo regolare la russa Elina Avanesjan con lo score di 4-6 6-0 6-1.

Un effetto “J&J”, verrebbe da dire, per una coppia che già agli Australian Open aveva fatto vedere cose molto importanti, con Sinner addirittura trionfante nel Major, mentre Jasmine fermata negli ottavi di finale da Anna Kalinskaya, l’attuale fidanza del classe 2001 del Bel Paese.

E così, per la terza volta nell’Era Open, l’Italia può vantare un italiano nei quarti del RolandGarros sia al maschile che al femminile. Era già accaduto in due circostanze: nel 2011 con Fabio Fognini e Francesca Schiavone e nel 2020 con Sinner e Martin Trevisan. Considerando la storia nella sua completezza, si tratta dell’ottava volta nel Major, ma nei casi del 1931, 1934, 1947, 1948 e del 1949 il tabellone femminile prevedeva un turno in meno rispetto al torneo maschile.

Di seguito l’elenco dei precedenti:

1931* Giorgio De Stefani; Lucia Valerio

1934* Giorgio De Stefani (semifinale); Lucia Valerio

1947* Giovanni Cucelli; Lucia Manfredi

1948* Giovanni Cucelli, Marcello Del Bello; Annelies Ullstein Bossi

1949* Giovanni Cucelli; Annelies Ullstein Bossi (semifinale)

2011 Fabio Fognini; Francesca Schiavone (finale)

2020 Jannik Sinner; Martina Trevisan

*Appuntamenti precedenti all’Era Open