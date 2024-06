Lewis Hamilton in spolvero dopo il caso sabotaggio

Lewis Hamilton chiude il venerdì di Montmelò davanti a tutti, dopo aver siglato il miglior tempo assoluto di giornata nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2024, decimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. 1’13″264 il crono del britannico, che si dimostra ancora una volta estremamente competitivo su una pista in cui ha raccolto tanti successi in carriera.

Il sette volte iridato guida una classifica cortissima, precedendo la Ferrari di Carlos Sainz e la McLaren di Lando Norris rispettivamente di 22 e 55 millesimi a testimonianza di un grande equilibrio nella simulazione odierna di qualifica con gomme morbide. Buoni segnali comunque in vista della fase calda del weekend, che entrerà nel vivo domani con la definizione della griglia di partenza del GP domenicale.

L’ottima prestazione del pilota inglese fa seguito all’esplosione del “caso sabotaggio“, scoppiato dopo l’invio di questa e-mail anonima alla stessa lista di rappresentanti della F1 e dei media a cui erano stati inoltrati i presunti messaggi WhatsApp che coinvolgevano Christian Horner ad inizio stagione: “Alcuni di noi nel team sono scontenti del sabotaggio sistematico di Hamilton e della sua vettura, della sua strategia gomme, delle tattiche di gara e delle conseguenze legate al suo equilibrio psicofisico. Lewis è tagliato fuori e stanno accadendo alcune cose poco piacevoli di cui le persone devono essere al corrente“.

Toto Wolff ha già coinvolto la polizia per ricercare il colpevole, precisando che le comunicazioni non provengono da un dipendente Mercedes. Vedremo come evolverà questa vicenda e soprattutto il weekend di gara del futuro ferrarista, reduce da una prima parte di annata davvero molto negativa in cui ha perso abbastanza nettamente il confronto diretto con il teammate George Russell.