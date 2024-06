Leonardo Fabbri, Olimpiadi Parigi 2024 sport: scheda e giorni di gara

Leonardo Fabbri sarà uno dei grandi favoriti nella gara di getto del peso. Il toscano ha infatti scagliato l’attrezzo a 22.95 metri a metà maggio in occasione del Meeting di Savona, firmando il nuovo record italiano. L’allievo di Paolo Dal Soglio si è poi laureato Campione d’Europa ed è imbattuto in stagione, in tutte le gare disputate è sempre andato abbondantamente oltre i 22 metri e può sognare in grande. L’azzurro, argento agli ultimi Mondiali all’aperto e bronzo iridato indoor, sfiderà gli statunitensi Ryan Crouser e Joe Kovacs per le medaglie pesanti.

Nome: Leonardo

Cognome: Fabbri

Luogo e data di nascita: Bagno a Ripoli (Firenze), 15 aprile 1997

Sport e discipina: atletica (getto del peso)

Quando gareggia: venerdì 2 agosto (qualificazioni), eventuale sabato 3 agosto (finale)