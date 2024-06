Leonardo Fabbri non soddisfatto: “Volevo fare 22 metri al primo tentativo, la finale però sarà domani”

Un solo lancio è bastato a Leonardo Fabbri per ottenere la Q grande e accedere dunque automaticamente alla finale nel getto del peso maschile in occasione dei Campionati Europei 2024 di atletica leggera, in corso di svolgimento allo Stadio Olimpico di Roma. Il primatista italiano è stato l’unico ad andare oltre i 20.70 metri richiesti, firmando un 21.10 ancora molto distante dalle sue migliori prestazioni stagionali.

“Oggi non sono contento. Sono venuto in pedana per fare 22 metri al primo oggi in qualifica. Volevo fare come se fossimo a Parigi, ma 21.10 a Parigi forse non basta. Mi dispiace, forse l’ho presa un po’ troppo sotto gamba. Sono stato molto tranquillo, ho pensato tanto alla gara rispetto ad altre volte. La gara però è domani, oggi bisognava solo andare oltre quella benedetta linea gialla. È la prima volta che ci sono riuscito in carriera. Sono contento di questo“, dichiara il 27enne toscano.

“Ho lanciato veramente male, però io sto molto bene. Domani speriamo ci sia qualcuno in più in tribuna e di aggiungere almeno un metro a questa misura. Sto bene, è caldo finalmente, quindi sarebbe un peccato fare meno. Mi sono divertito, mi sono piaciuto. Ho fatto un riscaldamento terribile, penso di aver fatto 20 metri“, racconta Fabbri ai microfoni di Rai Sport.