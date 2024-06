Julio Velasco: “L’Italia cresce e ci crede, battere 3-0 gli USA non è cosa da tutti i giorni”

L’Italia ha sconfitto gli USA con un perentorio 3-0 e si è qualificata alle semifinali della Nations League 2024 di volley femminile. Le azzurre hanno liquidato le americane con il massimo scarto e si sono così guadagnate il diritto di proseguire la propria avventura a Bangkok (Thailandia), dove sabato 22 giugno incroceranno la vincente della sfida tra Polonia e Turchia. Paola Egonu e compagne sono state impeccabili nel confronto con le Campionesse Olimpiche, dimostrando una netta superiorità in tutti i fondamentali.

Il CT Julio Velasco ha analizzato la partita attraverso i canali federali: “Abbiamo giocato molto bene fino al 18-13 nel terzo set, poi abbiamo perso un po’ di lucidità ma nonostante ciò siamo riusciti a vincere anche il terzo chiudendo il match. Abbiamo fatto qualcosa di importante perché infliggere un 3-0 agli Stati Uniti non è certo una cosa da tutti i giorni, la squadra sta bene, continua a crescere, ci crede, ed è ordinata. Domani ci giocheremo l’accesso in finale ed anche se qualche ragazza ha qualche problemino dobbiamo recuperare bene fisicamente”.

Il Commissario Tecnico ha proseguito: “Detto questo siamo davvero molto contenti anche perché si trattava di un match da dentro o fuori e questo psicologicamente fa tutta la differenza del mondo. Dobbiamo restare con i piedi per terra, non essere euforici, siamo in semifinale ma dobbiamo ancora fare tanto e quindi dobbiamo restare calmi. Le ragazze che sono in panchina sono pronte, motivate e si allenano benissimo. Chi è in panchina ha un ruolo delicato e le nostre ragazze sono molto brave perché entrano bene in campo e sono per noi un’arma in più che mi auguro possa continuare a funzionare così bene”.