Julio Velasco: “La squadra è caduta, troppi errori. Imparare dalle sconfitte con le big per batterle alle Olimpiadi”

L’Italia ha perso contro il Brasile nella Nations League di volley femminile, non riuscendo a concretizzare il vantaggio di 2-1 e 15-11. Le azzurre si sono inceppate proprio sul più bello e hanno mancato l’appuntamento con la sesta vittoria consecutiva nella prestigiosa competizione internazionale itinerante, incappando così nella seconda sconfitta della manifestazione dopo quella rimediata all’esordio contro la Polonia. La nostra Nazionale resta al terzo posto in classifica generale e in piena lotta per la qualificazione alla Final Eight, il ko odierno non compromette l’ammissione alle Olimpiadi di Parigi 2024, ormai davvero molto vicina.

Julio Velasco ha analizzato la partita attraverso i canali federali: “È stata una partita di momenti diversi. Abbiamo iniziato male come contro la Polonia, abbiamo poi vinto due set giocando bene, nel quarto abbiamo iniziato con degli errori in battuta, ci siamo ripresi e siamo andati sul 17-14 ma da lì c’è stata una caduta nostra con errori e contrattacchi giocati male. La squadra è caduta, è andata in un buco e non siamo riusciti a giocare il tie-break bene fin dall’inizio, incappando in tanti errori. Abbiamo avuto problemi sulla palla staccata, non passando contro il loro muro e difesa“.

Il Commissario Tecnico ha poi proseguito: “Questa squadra è insieme da una settimana e mezzo e abbiamo perso 3-2 contro il Brasile, che è squadra che è imbattuta nel torneo, ma sono queste le partite che ci devono dare dei feedback su cosa migliorare per arrivare al loro livello e batterli più avanti sia nelle finali di Nations League, dove speriamo di arrivare, sia alle Olimpiadi. Domani un’altra partita completamente diversa per le caratteristiche della Cina, la prepareremo e domani dovremo riprenderci velocemente“.