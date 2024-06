Julio Velasco elogia l’Italia: “Siamo le migliori della Nations League in cambio palla, cresciamo verso Parigi”

L’Italia ha travolto la Polonia con un perentorio 3-0, qualificandosi alla finale della Nations League di volley femminile. Le azzurre hanno travolto le biancorosse in maniera nitida, meritandosi l’accesso all’atto conclusivo del prestigioso torneo internazionale itinerante: domani torneranno in campo a Bangkok (Thailandia) per fronteggiare la vincente della sfida tra Brasile e Giappone.

Il CT Julio Velasco ha analizzato la partita attraverso i canali federali: “Non parlo di perfezione perché è un qualcosa di irraggiungibile, piuttosto posso dire che abbiamo fatto una grande partita, solide a muro, ordinato e tattico, bene in battuta, difeso molto, e con buona ricezione abbiamo dimostrato di essere le migliori del torneo in cambio palla. Possiamo dire di aver interpretato la partita con un altro passo. che ci dà consapevolezza da accompagnare all’umiltà con cui dobbiamo continuare a lavorare”.

Il Commissario Tecnico ha proseguito: “Abbiamo un’altra partita da giocare ma in generale la squadra sta crescendo in vista di Parigi ed aver raggiunto la finale di Nations League rappresenta per noi un primo importante obiettivo. Rispetto all’esordio di Antalya posso dire che eravamo un’altra squadra, mancavano molte delle ragazze qui presenti e nonostante questo perdemmo ma combattendo in ogni set”

Il Guru della pallavolo internazionale ha poi concluso: “Adesso con la squadra al completo siamo indubbiamente diventati più forti, una forza di gruppo accompagnata da una crescita globale costante. Purtroppo Caterina Bosetti, rientrando dal piccolo problema muscolare di Fukuoka, ha faticato nel match ravvicinato ma in generale la crescita collettiva è evidente”.