Judo, Andrea Carlino qualificato alle Olimpiadi! 13° pass per Parigi tra le fila italiane

Il biennio di qualificazione olimpica del judo (dal 24 giugno 2022 al 23 giugno 2024) per i Giochi di Parigi si è chiuso e il bilancio per l’Italia è sicuramente molto positivo o da record, per meglio dire. Il Bel Paese, infatti, avrà un proprio rappresentante in ben 13 delle 14 categorie di peso in gara con la sola eccezione dei +100 kg. In questo modo vi potrà essere una partecipazione anche al Team Event.

L’ultimo atleta ad aver ricevuto il pass a Cinque Cerchi in maniera ufficiale è stato Andrea Carlino, judoka facente parte dei -60 kg. Il siciliano ha staccato il biglietto per la città degli Innamorati per effetto della riallocazione di una quota. Di conseguenza, la selezione tricolore avrà sul tatami della Champ-de-Mars Arena un gruppo numeroso e ambizioso.

In un primo momento si pensava che non vi fossero possibilità per Carlino, rimasto fuori dalla zona pass diretti dopo aver terminato il proprio percorso di qualifica olimpica alle porte della top-30 (32°), posizione raggiunta soprattutto grazie al podio conquistato (terzo) nel Grand Slam di Astana.

La riallocazione citata, per le questioni legate a russi/bielorussi coinvolti, hanno portato a un cambiamento di spartito e quindi il ventisettenne azzurro potrà prendere parte per la prima volta in carriera alla competizione a Cinque Cerchi.