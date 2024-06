Jasmine Paolini non avrà Sabalenka in semifinale! Ma il nuovo fenomeno russo del 2007 preoccupa…

Non sarà Aryna Sabalenka ad affrontare Jasmine Paolini domani nella semifinale del Roland Garros 2024. La n.2 del mondo è stata sconfitta dalla giovanissima russa Mirra Andreeva con il punteggio di 6-7 (5) 6-4 6-4. Un successo imprevisto, ma frutto dell’indubbio talento di Andreeva, che aveva già fatto vedere cose molto interessanti nel corso del proprio percorso, citando gli ottavi di finale raggiunti agli Australian Open di quest’anno e a Wimbledon dell’anno passato.

Non sarà un match facile, quindi, per Paolini che dovrà replicare l’ottima prestazione contro Elena Rybakina. La n.4 del mondo, particolarmente fallosa quest’oggi, è stata messa in difficoltà dal tennis di pressione di Jasmine, capace di imporsi con lo score di 6-2 4-6 6-4. Per la toscana è arrivata la prima qualificazione in semifinale al Roland Garros e in un Major.

La sfida contro Andreeva ha un precedente e fa riferimento agli ottavi di finale del torneo di Madrid. La 17enne russa seppe imporsi con lo score di 7-6 (2) 6-4. Un incrocio a cui Paolini e Renzo Furlan potranno fare riferimento per trovare le giuste contromisure e provare a mettere in difficoltà l’avversaria.

Sicuramente, Jasmine cercherà con il dritto di fare la differenza, dovendo però tenere conto dell’efficacia del rovescio della rivale. Sarà una partita di scacchi e la cura dei particolari determinante.