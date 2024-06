Jasmine Paolini esulta per la sua prima volta ai quarti del Roland Garros: “Credo più in me stessa”

Jasmine Paolini si è regalata una grande soddisfazione. La toscana ha conquistato per la prima volta in carriera l’accesso ai quarti di finale di uno Slam, nel caso specifico del Roland Garros. Paolini si è imposta contro la russa Elina Avanesyan (n.70 del ranking) con il punteggio di 4-6 6-0 6-1.

Dopo una partenza un po’ problematica, Jasmine ha saputo reagire e far valere la sua maggior qualità nel confronto con la russa: “Oggi è stata davvero dura, lei gioca bene qui, le condizioni erano parecchio diverse rispetto agli ultimi giorni, ma alla fine penso di essermela cavata bene e sono davvero felice di essere ai quarti“, ha dichiarato a caldo la tennista nostrana

Sul fatto che stia esprimendo il miglior tennis della sua vita a 28 anni, la giocatrice tricolore ha aggiunto: “Ora credo di più in me stessa, vincere determinati match in quest’ultimo anno mi ha aiutato molto. Ho fatto quello step necessario per poter giocare a questi livelli. Grazie a tutti per essere venuti“.

Nel prossimo turno ci sarà da affrontare il difficile ostacolo rappresentato dalla kazaka Elena Rybakina, testa di serie n.4 e tra le giocatrici più forti del seeding. Servirà un’impresa a Paolini.