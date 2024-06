Jannik Sinner volta pagina: “Io ragiono da n.2 per continuare a migliorarmi, alle Olimpiadi ho un’altra possibilità sulla terra”

Uscire di scena nelle semifinali del Roland Garros, pur nella consapevolezza di essere il nuovo n.1 del mondo, è una sensazione particolare per Jannik Sinner. Il 22enne pusterese si è dovuto arrendere allo spagnolo Carlos Alcaraz, a segno con il punteggio di 2-6 6-3 3-6 6-4 6-3. Un match durato più di 4 ore in cui il maggior fondo atletico di Carlitos ha fatto la differenza, oltre ad alcuni punti giocati meglio dall’iberico nelle fasi cruciali della partita.

“La delusione è maggiore della felicità, ovviamente, ma non ci dobbiamo scordare di quanto si è fatto in questo torneo. Ho avuto delle possibilità oggi e non sono riuscito a sfruttarle. Adesso ne parlerò con il mio team per continuare a lavorare. Del resto, è questa la cosa che mi dà maggior motivazioni per continuare nel mio percorso di crescita“, ha dichiarato Jannik ai microfoni di Sky Sport.

Resta il fatto che Sinner sarà il nuovo n.1 del mondo, ma il suo approccio è il seguente: “La classifica è importante, ma io ragiono diversamente: penso sempre da n.2, nel senso che c’è sempre un ostacolo da superare per diventare un giocatore migliore. Oggi è un’altra lezione da imparare, mi dispiace non essere in Finale. Ma ho fatto uno step importante rispetto all’anno scorso, quando avevo perso al secondo turno, e ho un’altra possibilità per fare bene alle Olimpiadi“.

Si pensa dunque alla prosecuzione della stagione e prima dei Giochi di Parigi ci sarà da affrontare l’erba, con Wimbledon all’orizzonte. Jannik tornerà in scena dal 17 al 23 giugno ad Halle (Germania).