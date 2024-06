Jannik Sinner pronto per Halle: “Sarà un test importante sull’erba”. E svela i consigli di Federer

Jannik Sinner si appresta a fare il proprio ritorno in campo dopo la sconfitta rimediata nella semifinale del Roland Garros contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il tennista italiano farà il suo esordio ufficiale da numero 1 del mondo: l’appuntamento è al torneo ATP 500 di Halle, dove debutterà contro l’olandese Tallon Griekspoor. Il fuoriclasse altoatesino cercherà di farsi strada sull’erba tedesca, dove si svolgerà un appuntamento importante in avvicinamento a Wimbledon, terzo Slam della stagione che si avvicina a grandi passi.

Nel corso di una serie di dichiarazioni della vigilia rilasciate ai canali ufficiali dell’ATP, Jannik Sinner ha voluto svelare un consiglio che gli aveva lasciato Roger Federer, che aveva aiutato a scaldarsi proprio ad Halle nel 2019: “Non ho avuto la possibilità di giocare contro Roger in un match ufficiale, e questo è qualcosa che mi mancherà sempre, ma ricordo le sessioni di allenamento con lui. Non ne ho avute molte, quindi ricordo ogni singola sessione, più o meno. Mi dava solo consigli mentali: cerca di divertirti e continua a lavorare sodo. È l’unica cosa che mi ha detto, ed è stato molto bello condividere il campo con lui“.

Il vincitore degli ultimi US Open non ha mai vinto un torneo su questa superficie e potrebbe riuscirci in Germania: “Sarebbe molto speciale, perché non ci sono molti tornei su erba durante l’anno. Gioco solo qui e a Wimbledon, quindi ho solo due possibilità quest’anno. Ma in generale, è fantastico tornare sull’erba“. Il 22enne ha approfondito: “Il primo giorno devi fare i movimenti sulla superficie ed è difficile, soprattutto quando giochi i primi turni contro giocatori che hanno già giocato sull’erba. Loro hanno un po’ di feeling, ma questo è un posto dove hanno creduto in me, mi hanno dato una wild card nelle qualificazioni in passato. Quindi sono felice di tornare qui e spero di poter mostrare un buon tennis fin da subito“.

Sull’avversario di primo turno (Tallon Griekspoor), sempre battuto nei quattro precedenti: “Sarà molto difficile, in generale gioca bene sull’erba. Fa molto serve and volley. Fa molto, molto bene le volée. Sarà una partita molto difficile, ma non vedo l’ora di giocare sull’erba. Sarà un buon test per me, per la mia prima partita sull’erba, per vedere qual è il mio livello. Darò tutto e non vedo l’ora di vedere il pubblico qui. L’atmosfera è buona e cercherò semplicemente di godermela“.