Jannik Sinner pronto alla prossima sfida di Wimbledon: “Tutti mi vogliono battere, mi presenterò con più fiducia”

Jannik Sinner ce l’ha fatta. L’altoatesino è riuscito nell’impresa di pochi altri tennisti nella storia, cioè nel vincere un torneo nel momento in cui si è appena saliti sul trono (n.1 del mondo). Il 22enne pusterese ha centrato l’obiettivo, battendo il polacco Hubert Hurkacz nella Finale dell’ATP500 di Halle con il punteggio di 7-6 (8) 7-6 (2), e portando a 4 i successi stagionali e a 14 quelli in carriera nel massimo circuito.

Indubbiamente ha un peso importante la prima affermazione sull’erba: “Vincere questo torneo significa molto per me. Sapevo che se volevo battere Hubert Hurkacz in finale dovevo essere molto attento in ogni momento e mostrare la mia versione migliore in quei pochi punti in cui tutto si gioca. Questo risultato è speciale e mi dà enorme fiducia“, ha raccontato Sinner in conferenza stampa.

E ora il pensiero va Wimbledon: “Non vedo l’ora di giocare nello Slam. So che l’erba è un po’ diversa rispetto a quella di questa settimana. Rispetto all’anno passato, però, mi presenterò con maggiori certezze“. Aspetto psicologico importante, al pari della serenità dimostrata in campo. “Cerco sempre di divertirmi, giocando tante partite è anche un modo per riuscire ad assorbire quello che faccio“.

In tutto questo, Jannik è consapevole delle difficoltà: “Quando entri in campo, tutti ti vogliono battere, nessuna partita è una garanzia. Si giocano pochi punti su questa superficie. Ho espresso un buon tennis contro Hurkacz e ora vediamo a Londra cosa succederà“.