Sinner e una sconfitta che brucia: “Volevo esserci io in finale a Parigi. Alle Olimpiadi posso rifarmi”

Jannik Sinner da oggi è il numero 1 del ranking ATP: un risultato fantastico raggiunto dal giocatore altoatesino che è frutto di mesi e mesi positivi, dal finale di stagione eccezionale nel 2023 con la finale alle ATP Finals, le vittorie di Vienna e Pechino e il successo in Davis, ai trionfi quest’anno all’Australian Open, Rotterdam e Miami.

Oggi è stato premiato dal chairman dell’ATP Andrea Gaudenzi nello splendido scenario del Country Club di Montecarlo. A margine della premiazione ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Non credo che farò una festa per questo numero 1, siamo nel bel mezzo della stagione e ci sono tornei molto importanti all’orizzonte, c’è Wimbledon. Credo che sia un grande traguardo che festeggerò sicuramente con i miei cari prima o poi. Ovviamente sono molto felice, è un sogno che diventa realtà. Ora però arrivano nuove sfide e nuovi stimoli”.

Sulle difficoltà di avere questa posizione: “Tanti giocatori vogliono battermi e conoscono il mio modo di giocare, quindi devo sempre trovare un modo per avere la meglio. Non hanno nulla da perdere contro di me e io ho tutto da perdere, ma questo è uno stimolo, mi piace che sia così. Devo lavorare però per avere nuove soluzioni in campo e questo sarà, si spera, il prossimo passo. Cercare di allenarmi per essere sempre più imprevedibile in campo”.

“A inizio anno abbiamo detto: ‘andiamo a caccia e poi vediamo cosa riusciamo a prendere’ e ancora è così. Ogni torneo è un’occasione per mostrare qualcosa di nuovo e per dimostrare la volontà di vincere il più possibile. Non bisogna mai dimenticare il percorso: se vuoi diventare un tennista migliore, a volte devi fallire, a volte devi perdere. Ora sono in una posizione che mi consente di poter far bene in ogni torneo importante, in ogni Grande Slam“.