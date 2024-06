Jannik Sinner accolto ad Halle con una torta in onore del numero 1

Jannik Sinner ha raggiunto la prima posizione del ranking mondiale: una delle più grandi imprese della storia dello sport italiano. L’azzurro ha ottenuto risultati eccezionali dall’ottobre scorso in avanti, arrivano in fondo praticamente ad ogni torneo a cui ha partecipato, vincendo il suo primo Slam all’Australian Open e conducendo l’Italia alla conquista della Coppa Davis.

Dopo la sconfitta contro Carlos Alcaraz in semifinale al Roland Garros, il tennista altoatesino si è subito proiettato verso Wimbledon e la prossima settimana giocherà il prestigioso ATP 500 di Halle che, oltre a lui, vedrà altri cinque top 10 al via per prepararsi al meglio verso i Championships.

Dall’organizzazione del torneo tedesco, Sinner ha ricevuto un’accoglienza estremamente calorosa: l fresco numero 1 al mondo è stato accolto dal direttore del torneo tedesco, Ralf Weber, con una torta a forma di numero uno.

Halle First tournament as number 1️⃣ pic.twitter.com/yqxComu0Zf — Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) June 13, 2024

Un bel modo quindi per avvicinarsi a questo torneo che l’anno scorso non gli fu particolarmente amico, con le vittorie stentate contro Gasquet e Sonego, prima del ritiro contro il futuro campione Alexander Bublik per un problema alla gamba sinistra.