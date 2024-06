Jacobs spiega il problema muscolare agli Europei: “Ho sentito chiudersi il polpaccio”

Marcell Jacobs ha vinto la medaglia d’oro nei 100 metri piani ai Campionati Europei 2024 di atletica leggera, in corso di svolgimento allo Stadio Olimpico di Roma. Secondo titolo continentale outdoor consecutivo per lo sprinter lombardo, che bissa il trionfo di due anni fa a Monaco imponendosi questa volta davanti al pubblico italiano con il tempo di 10.02 (+0.7 m/s).

Il Campione Olimpico in carica, tagliato il traguardo, ha però subito lamentato un fastidio muscolare con delle vistose smorfie, che ha poi spiegato meglio ai microfoni di Rai Sport: “Un po’ di affaticamento ai polpacci, però ci sta. È la prima volta quest’anno che faccio due gare ravvicinate e doveva arrivare il momento. Verso gli 80 metri ho sentito un po’ il polpaccio che iniziava a chiudersi un pochino e secondo me lì ho perso un po’ di velocità”.

Ne capiremo di più domani o comunque nei prossimi giorni, anche in base all’eventuale presenza di Jacobs nella staffetta azzurra 4×100 che andrà a caccia del titolo continentale. Vedremo se le condizioni fisiche gli consentiranno di essere della partita oppure se lo costringeranno ad un forfait, per evitare rischi in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024.