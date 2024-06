Ivan Ljubicic convinto su Jannik Sinner: “Sarà un n.1 che resterà. Ha preso decisioni difficili e ha avuto ragione!”

Il Roland Garros 2024 volge alla conclusione e domani Jannik Sinner disputerà la propria semifinale contro Carlos Alcaraz. Una sfida molto attesa tra i due giocatori che maggiormente sono accreditati per scrivere pagine importanti nella storia del tennis. Sinner, da questo punto di vista, giocherà con la consapevolezza di essere da lunedì 10 giugno n.1 del mondo.

Il ritiro di Novak Djokovic, per l’infortunio al ginocchio destro nella partita contro l’argentino Francisco Cerundolo, gli ha dato questa certezza e ora ci si chiede quale sarà la continuazione della carriera dell’altoatesino. A dire la sua ai microfoni di Sky Sport è stato Ivan Ljubicic: “A sensazione è un n.1 che rimarrà, non uno che ci sarà tre settimane per non proseguire. Il suo tennis e il suo comportamento ce lo fanno a capire“, ha dichiarato l’ex giocatore croato e allenatore in passato di Roger Federer.

“È un momento storico per il tennis italiano e mondiale perché Jannik ha sempre più seguito e tanti ragazzini cominciano a giocare, prendendo spunto da quello che rappresenta. È un punto di riferimento perfetto per tutti i bambini e, sinceramente, mi rende felice perché è un esempio assoluto non solo in campo, ma anche fuori“, ha ammesso Ljubicic.

A conclusione, un aspetto interessante è stato approfondito: “La forza di Sinner è quella di prendere decisioni difficili. Ne ha avute negli ultimi anni, pensiamo all’assenza in Coppa Davis a Bologna. C’erano state tante polemiche, ma nei fatti la sua scelta è stata molto azzeccata perché ha potuto chiudere l’anno e cominciare il 2024 ancora meglio. La rinuncia agli Internazionali d’Italia è stato un altro momento complicato e anche in questo la sua presa di posizione è stata giusta. I campionissimi si vedono in queste cose“.