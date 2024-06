Italia-Turchia oggi in tv, amichevole calcio: orario, programma, streaming, probabili formazioni

La penultima amichevole dell’Italia prima degli Europei 2024 di calcio si giocherà nella serata di oggi, martedì 4 giugno, alle ore 21.00: allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna andrà in scena il match che opporrà gli azzurri di Luciano Spalletti alla Turchia di Vincenzo Montella.

Il CT dell’Italia, Luciano Spalletti, giovedì 6 diramerà l’elenco definitivo dei convocati per la rassegna continentale in programma in Germania, e la gara di questa sera può dare le ultime indicazioni utili al selezionatore italiano prima delle ultime scelte.

L’incontro amichevole tra le Nazionali di calcio di Italia e Turchia sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai 1 HD, mentre la diretta streaming gratuita sarà affidata a Rai Play, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-TURCHIA AMICHEVOLE CALCIO 2024

Martedì 4 giugno 2024

Bologna, stadio Renato Dall’Ara

21.00 Italia-Turchia – Diretta tv su Rai 1 HD

PROGRAMMA ITALIA-TURCHIA AMICHEVOLE CALCIO 2024: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1 HD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-TURCHIA AMICHEVOLE CALCIO 2024

Italia (3-4-1-2): Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Dimarco; Pellegrini, Chiesa; Retegui.

Turchia (4-2-3-1): Cakir; Celik, Demiral, Kabak, Ozkacar; Ozcan, Kokcu; Yildiz, Calhanoglu, Akturkoglu; Yilmaz.