Italia-Spagna, quando la prossima partita agli Europei di calcio: data, programma, orario, tv, streaming

In attesa di scendere in campo questa sera al Westfalsen Stadion di Dortmund per il match d’esordio contro l’Albania, la Nazionale italiana conosce già il nome dell’avversaria che dovrà affrontare giovedì 20 giugno (ore 21.00) alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen nella seconda partita del gruppo B dei Campionati Europei 2024 di calcio maschile.

Stiamo parlando della Spagna, una delle candidate al titolo continentale e la principale antagonista degli Azzurri per il primo posto del girone (insieme alla Croazia). In base ai risultati odierni del primo turno ne capiremo di più sulla situazione di classifica delle Furie Rosse e dell’Italia (a confronto per la quinta edizione consecutiva degli Europei), nell’ottica della qualificazione agli ottavi.

Di seguito il calendario completo, il programma, l’orario di inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Spagna, incontro valevole per la fase a gironi degli Europei 2024 di calcio. Prevista diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-SPAGNA EUROPEI CALCIO 2024

Giovedì 20 giugno

Ore 21.00 Italia-Spagna – Diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K

PROGRAMMA ITALIA-SPAGNA EUROPEI CALCIO 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e Now.

Diretta Live testuale: OA Sport.