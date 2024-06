Italia-Spagna, Europei calcio 2024: programma, orario, tv, streaming, probabili formazioni

L’Italia di Luciano Spalletti tornerà in campo giovedì per una partita che potrebbe già regalare la qualificazione agli ottavi di finale degli Europei 2024 in Germania: l’avversario sarà di altissimo livello, ossia la Spagna, apparsa un organico fortissimo nella prima uscita contro la Croazia e una delle principali favorite alla conquista di questa rassegna continentale.

Italia che all’esordio ha fatto il proprio dovere: doveva battere l’Albania per fare un passo importante per il passo del turno e la vittoria è arrivata in rimonta per 2-1, dopo un inizio shock che aveva spaventato tutti, con l’errore di Dimarco e il gol di Bajrami. Poi Bastoni e Barella hanno riportato tranquillità al termine di una prestazione di discreta qualità. Sarà però un’altra storia contro la Spagna: già un test probante per vedere il valore di questa Nazionale nell’eventuale prosieguo di questo torneo.

Di seguito il calendario completo, il programma, l’orario di inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Spagna, incontro valevole per la fase a gironi degli Europei 2024 di calcio. Prevista diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-SPAGNA EUROPEI CALCIO 2024

Giovedì 20 giugno

Ore 21.00 Italia-Spagna – Diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K

PROGRAMMA ITALIA-SPAGNA EUROPEI CALCIO 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-SPAGNA

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Jorginho, Barella; Frattesi, Pellegrini, Chiesa; Scamacca. CT. Spalletti.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Fabián Ruiz, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Morata, Nico Williams. CT. De La Fuente.