Italia-Irlanda oggi in tv, World Cup rugby U20 2024: orario, programma, streaming, formazioni

Si disputa questo pomeriggio il match d’esordio dell’Italia Under 20 nella World Rugby U20 Championship, la Coppa del mondo juniores di rugby. E al Cape Town Stadium di Città del Capo, con fischio d’inizio alle 16.30, gli azzurrini affronteranno l’Irlanda, nel remake della sfida di Cork dell’ultimo Sei Nazioni.

In quell’occasione gli irlandesi si sono imposti in rimonta 23-22, ma a livello giovanile bastano pochi mesi per cambiare tutto. A iniziare dalle panchine, con l’Italia che vedrà l’esordio di Roberto Santamaria come coach azzurro, mentre anche l’Irlanda ha un nuovo tecnico. Per il resto, tanti nomi già visti nel Sei Nazioni per l’Italia, ma anche molte novità per provare a iniziare al meglio il torneo iridato.

Inizio del match previsto alle ore 16:30 al Cape Town Stadium di Città del Capo. La diretta TV non sarà disponibile in Italia, mentre la diretta streaming sarà affidata alla piattaforma di World Rugby Rugbypass.tv.

CALENDARIO WORLD RUGBY U20 CHAMPIONSHIP 2024 OGGI

Sabato 29 giugno

Ore 16:30 Italia – Irlanda

PROGRAMMA ITALIA-IRLANDA WORLD RUGBY U20 CHAMPIONSHIP 2024 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN STREAMING

Diretta streaming: Rugbypass.tv

ITALIA – IRLANDA

Italia: 15 Mirko Belloni, 14 Marco Scalabrin, 13 Federico Zanandrea, 12 Nicola Bozzo, 11 Lorenzo Elettri, 10 Martino Pucciariello, 9 Mattia Jimenez, 8 Jacopo Botturi, 7 Luca Bellucci, 6 Cesare Zucconi, Giacomo Milano, 4 Mattia Midena, 3 Davide Ascari, 2 Nicholas Gasperini, 1 Sergio Pelliccioli

In panchina: 16 Valerio Siciliano, 17 Francesco Gentile, 18 Federico Pisani, 19 Tommaso Redondi, 20 Nelson Casartelli, 21 Lorenzo Casilio, 22 Simone Brisighella, 23 Patrick De Villiers

Irlanda: 15 Ben O’Connor, 14 Davy Colbert, 13 Finn Treacy, 12 Sam Berman, 11 Hugo McLaughlin, 10 Jack Murphy, 9 Oliver Coffey, 8 Luke Murphy, 7 Max Flynn, 6 Sean Edogbo, 5 Evan O’Connell, 4 Alan Spicer, 3 Patreece Bell, 2 Danny Sheahan, 1 Jacob Boyd

In panchina: 16 Stephen Smyth, 17 Emmet Calvey, 18 Andrew Sparrow, 19 James McKillop, 20 Bryn Ward, 21 Jake O’Riordan, 22 Sean Naughton, 23 Hugh Gavin