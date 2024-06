Italia-Francia oggi in tv, Nations League volley: orario, programma, streaming

Giovedì 6 giugno (alle ore 02.00 italiane) si giocherà Italia-Francia, match valido per la Nations League di volley maschile. Gli azzurri incominciano la propria avventura a Ottawa (Canada), dove si disputa la seconda finestra di incontri della prestigiosa competizione internazionale itinerante. I Campioni del Mondo si presenteranno all’appuntamento da imbattuti, dopo aver vinto le prime quattro partite a Rio de Janeiro, e punteranno a difendere il primo posto in classifica.

I ragazzi del CT Fefé De Giorgi affronteranno un avversario di lusso per dare vita a una grande classica della pallavolo e all’ennesimo atto di una rivalità che impernia tutto lo sport. Simone Giannelli e compagni se la dovranno vedere contro i fortissimi transalpini, Campioni Olimpici che sperano di fare il grande sgambetto al termine di un incontro che si preannuncia altamente equilibrato, appassionante, avvincente e con in palio un successo importante in ottica qualificazione alla Final Eight.

L’Italia cerca punti importanti anche per il ranking FIVB, visto che al termine della fase preliminare verranno assegnati gli ultimi cinque pass per le Olimpiadi di Parigi 2024). La nostra Nazionale punterà sugli attaccanti Alessandro Michieletto, Daniele Lavia e Yuri Romanò sotto la regia del capitano Simone Giannelli. Al centro le opzioni Gianluca Galassi, Simone Anzani, Roberto Russo, il libero Fabio Balaso. Dall’altra parte della rete ci sarà una squadra di sicuro impatto e in grado di fare la differenza in ogni momento.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Francia, match valido per la Nations League 2024 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e VBTV, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Ottawa sono quattro ore indietro rispetto a noi).

Guarda la Nations League di volley su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

CALENDARIO ITALIA-FRANCIAVOLLEY OGGI

Giovedì 6 giugno

Ore 02.00 Italia vs Francia – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-FRANCIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.