Italia-Francia, Nations League volley 2024: orario quarti di finale, programma, tv, streaming

L’Italia affronterà la Francia nei quarti di finale della Nations League 2024 di volley maschile. Gli azzurri hanno concluso la fase a gironi al terzo posto in classifica con nove successi all’attivo e se la dovranno vedere così con i transalpini, sesti al termine del turno preliminare. Si preannuncia un confronto particolarmente equilibrato, intenso e avvincente tra i Campioni del Mondo e i Campioni Olimpici, l’ultimo precedente si è disputato a Ottawa un paio di settimane fa ed è stato vinto dai transalpini al tie-break.

L’appuntamento è per venerdì 28 giugno (orario esatto ancora da definire, o alle ore 17.00 o alle ore 20.00) a Lodz (Polonia), i ragazzi del CT Fefé De Giorgi puntano a imporsi contro i Galletti per meritarsi la qualificazione alle semifinali del prestigioso torneo internazionale itinerante. L’Italia riabbraccerà tutti i suoi big, rimasti a riposo in occasione dell’ultima trasferta di Lubiana: Simone Giannelli, Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Yuri Romanò, Gianluca Galassi, Roberto Russo, Fabio Balaso saranno della partita.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Francia, quarto di finale della Nations League 2024 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e VBTV, prevista la diretta live testuale su OA Sport.

Guarda la Nations League di volley su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

CALENDARIO ITALIA-FRANCIA NATIONS LEAGUE VOLLEY

Venerdì 28 giugno

Ore 17.00 od ore 20.00 Italia vs Francia – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-FRANCIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.